Körde bil med ”fel” sorts körkort – man i 20-årsåldern åtalas

En man i 20-årsåldern åtalas för att ha kört personbil med ”fel” sorts körkort.

Det var för ett par veckor sedan som polisen stoppade och kontrollerade en personbil i Vimmerby kommun. Bakom ratten satt en man i 20-årsåldern bosatt i Hultsfred.

Vid kontrollen visade det sig att bilen han körde var utrustad med manuell växellåda, medan mannens körkort var belagt med villkor och begränsat till att endast gälla fordon med automatisk växellåda.

Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 30 dagsböter à 310 kronor, totalt 9 300 kronor.