Hoppas hyllningsfestival ska så ett frö – vill se firanden lite överallt

"Hultsfred 40" är en hyllning till Hultsfredsfestivalen. Putte Svensson Sahlin hoppas firandet ska växa genom även andra aktörer. Arkivfoto: Lotta Madestam

40-årsjubilerande Hultsfredsfestivalen ska hyllas. Minnet ska lyftas fram – inte bara på hotellet, hoppas ägaren Putte Svensson Sahlin som ser framför sig hur hela bygden sluter upp under jubileumsåret. – Vi har tänkt att vi sår ett frö, säger han.

Det har gått 40 år sedan den första festivalen i Hultsfred. Det är förstås värt att fira, tycker Putte Svensson Sahlin som var en av grundarna och nu vill att jubileet ska uppmärksammas.

En hyllningsfestival i dagarna tre planeras på Hotell Hulingen den 3-5 september, ett event han gör i samarbete med Walter Hultman. Men förhoppningen är att det ska bli långt många fler firanden än det.

– Vi planerar för tre dagar, men hoppas Hultsfred planerar för 103.

Kan du utveckla de tankarna?

– Vi har tänkt att vi sår ett frö och talar om att det är 40 år sedan festivalen startade. Det är ett unikt tillfälle för andra aktörer att uppmärksamma det på olika sätt, säger Putte Svensson Sahlin som hoppas kunna inspirera. Redan nu vet han att i vart fall Svenskt Rockarkiv hänger på.

”Bara fantasin sätter gränser”

I sammanhanget vill han understryka att ingen äger ”Hultsfred 40”, så alla har möjlighet att kunna göra någonting för att visa upp att det var här festivalen startade 1986 och att det är jubileum nu.

– Alla har en form av historia och relation till festivalen. Vi kan bara ta in 250 personer, så det vore roligt om det hände andra grejer samtidigt. På Valhall, campingen, torget…

Hoppas det ska firas hela året

Eller vid helt andra tillfällen under jubileumsåret 2026, så fler har möjlighet att uppleva det på ett eller annat sätt.

– Det vore jätteroligt om det kunde bli små foto- eller videoutställningar, att föreningar visar upp att de exempelvis jobbade på parkeringen, att jubileet uppmärksammas när det är företagargala, när man delar ut kulturpriset eller när kommunen och privata företag har besök, så får gästerna en gitarr.

– Det är bara fantasin som sätter gränserna, fortsätter Putte. Och då tänker jag inte bara under de här tre dagarna när festivalen hyllas på hotellet, utan det kan vara när som under det här jubileumsåret.

Hur viktigt skulle du säga att det är att uppmärksamma att det faktiskt är 40 år sedan Hultsfredsfestivalen startade?

– Jag tycker alltid det är viktigt att påminnas om att Hultsfred är vad det är tack vare att festivalen en gång startade. Än idag är det så att många har en relation och känner till Hultsfred. Annars hade det kunnat vara som Skinnskatteberg, ingen har en aning om vad det är. Eller Högsby. Det är inte så stor skillnad invånarmässigt.

Påminna sig om historien

Tredagarsfestivalen på hotellet görs som en slags påminnelse om historien.

– På torsdagen har vi en, som vi kallar det, förfest. Då blir det inte mycket musik, utan vi kommer minnas tillbaka genom intervjuer och berättelser från Hultsfreds guldår och en atmosfär som påminner om tiden då Hultsfred varje sommar blev Sveriges självklara mötesplats för livemusik.

Fredag och lördag kommer lokala och regionala artister och band med anknytning till Hultsfred tolka musik från några av de akter som satte avtryck på festivalen mellan 1986 och 2009.

– Hultsfreds Kontrollslakteri kommer tolka Thåström, Lifvens tolkar Nationalteatern, Ella Frick kör Monica Zetterlund och Sator, som gjorde en tolkning på festivalen under ett alias, kommer ge den konserten med Ramonslåtar precis som på festivalen, nämner han som exempel.

Hur går planerandet?

– Vi är nästan helt klara med själva artistsidan, nu håller vi på med själva förfesten. Vi har också haft lite olika möten med andra för att få dem att hänga på. Alla är jättepositiva.