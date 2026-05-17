Svårt när besökare ska parkera – vill se gästparkering i villaområdet

Maria Nyström, boende på Dynamitgatan, har skrivit ett medborgarförslag om en besöksparkering vid Dynamitgatan och Stubingränd. Foto: T.v. Mostphotos, t.h privat.

När de boende på Dynamitgatan och Stubingränd i Vimmerby får besök är det svårt att hitta någonstans att parkera bilar utan att det blir för trångt för större fordon att ta sig fram längs gatan. Efter att kommunen gjort om Stensbergsgatan till huvudled, och nu sätter upp skylt om vändplan på Dynamitgatan försvinner de två parkeringsmöjligheter som tidigare funnits. Maria Nyström har skickat in ett medborgarförslag till kommunen och hoppas att en besöksparkering ska kunna anläggas.

Parkeringsmöjligheterna för besökare till Dynamitgatan och Stubingränd i Vimmerby har den senaste tiden blivit färre och färre. Då båda gatorna är relativt smala är det svårt för tyngre trafik att ta sig förbi om bilar parkerar längs med gatorna. Tidigare har besökare till fastigheterna kunnat parkera antingen i slutet av Dynamitgatan, eller längs med intilliggande Stensbergsgatan, men sedan en tid tillbaka är det inte längre tillåtet.

I höstas skyltades Stensbergsgatan om till huvudled, vilket gör att det är förbjudet att parkera längs med vägen, och nyligen fick de boende i området ett brev från kommunen där det informerades om att änden på Dynamitgatan nu kommer att skyltas som vändplan, och att det därmed blir förbjudet att parkera även där.

”På gatan där ni bor finns en vändplan. Denna är idag inte skyltad som en vändplan. Vi kommer under våren skylta upp vändplanen. Det kommer innebära att parkering blir förbjuden i vändplanen.” skrev kommunen i sitt brev till boende i området.

Föreslår gästparkering i medborgarförslag

För Maria Nyström som bor på Dynamitgatan blir läget problematiskt när familjen får gäster. I ett medborgarförslag till kommunen förslår hon därför att en besöksparkering ska anläggas i området.

– Vi har tyckt ända sedan vi flyttat hit att gatorna är smala, och eftersom det är en liten kurva på Dynamitgatan så är det lite svårt med sikten. Att ställa upp ännu fler bilar längs med gatan känns inte bekvämt, förklarar hon och berättar att hon mätt upp vägen som är 6,2 meter bred vid hennes hus. Skulle det stå parkerade bilar på båda sidor vägen, vilket är tillåtet, så blir det svårt för både räddningstjänst, sopbilar och lastbilar med leveranser att ta sig förbi.

Just framkomligheten är orsaken till att kommunen väljer att sätta upp skylt om vändplan på Dynamitgatan.

– Jag har förståelse för att de skyltar upp. Vändplanen ska ju inte användas som parkering, men vi måste ju ha något annat. Vi vet inte var vi kan parkera länge. Borta vid ishallen kanske, men det är lite väl långt att gå. Alla kan inte gå så långt. Jag har en 85-årig pappa som hälsar på ibland till exempel, säger Maria och tillägger:

– Det är många på gatan som får leveranser med lastbil, och det är svårt för dem att ta sig fram. Dessutom finns det folk som arbetar hemma hos folk på gatan, och de behöver kunna parkera någonstans under sina pass.

Finns det någon särskild plats du har i åtanke för parkering?

– Det finns till exempel en öppen yta mellan Stubingränd 1 och Dynamitgatan 7. Vi behöver ju inte ha mängder av parkeringsplatser, bara några extra. Och så skulle det nog vara bra att begränsa tiden till 24 timmar så det inte blir husvagnar och sådant ståendes.