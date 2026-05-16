Oskrapade rutor och avställd bil – kvinna med dottern där bak döms

Med oskrapade rutor, avställd bil och sin dotter i baksätet gav sig kvinnan ut i vintertrafiken i Hultsfred en tidig morgon i februari. Då stoppades hon av polisen. Nu döms hon för dubbla brott.

Det var en söndagsmorgon i mitten av februari i år som kvinnan, som är i 35-årsåldern, skulle i väg på en av sina aktiviteter. Med i bilen var hennes dotter, som enligt uppgift satt bältad i en bilbarnstol i baksätet.

På vägen fick hon möte med en polisbil, som omedelbart vände och stoppade ekipaget.

”Vi lägger märke till att bilens vindrutor och fönster är väldigt isiga och näst intill igenfrostade. Dessutom var fordonet avställt”, skriver en av polismännen i sin rapport.

I förhör har kvinnan uppgett att hon och dottern var sena och att hon därför slarvade med att skrapa rutorna tillräckligt. Anledningen till att hon använde den avställda bilen var att motorlampan hade börjat lysa i familjens andra bil. Trots att det var hon själv som hade ställt av bilen, tänkte hon inte på det då.

”Kände till vägen väl”

Kvinnan har stått åtalad för vårdslöshet i trafik samt för brott mot lagen om fordons registrering och användning. Hon fälls på båda åtalspunkterna av Kalmar tingsrätt.

Kvinnan har vidgått de faktiska omständigheterna, men förnekat brott. Till sitt försvar har hon bland annat hävdat att ”hennes körning inte påverkades särskilt mycket av sikten, eftersom hon är van en bilförare” samt att ”hon kände till vägen väl och det var lite trafik den morgonen”, står att läsa i domen.

I en extra skrivelse till tingsrätten har kvinnan bland annat skrivit att hon var medveten om att sikten inte var optimal, men att hon aldrig medvetet skulle utsätta sin lilla dotter för fara.

”Medvetet risktagande”

Tingsrätten menar dock att det är utrett att kvinnan varit medveten om riskerna samt själv medgett att sikten var begränsad. Att man är stressad är ingen förmildrande omständighet, menar rätten.

”Genom att ändå framföra fordonet i ovan nämnt skick har hon gjort sig skyldig till ett sådant medvetet risktagande som faller inom det straffbara området för vårdslöshet i trafik”, står att läsa i domen.

Tingsrätten anser också att ansvaret ligger helt på kvinnan att se till att fordonet hon framförde inte var avställt.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 300 kronor, totalt 12 000 kronor. Hon ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.