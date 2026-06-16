DSK starkast i ”slaget om Krön” – gyllene minuter avgjorde

Det var glada miner i DSK efter derbysegern mot SVIF. Här i form av Tias Svensk Rosin, Linus Palmér Hård, David Henriksson och Anton Brorsson.

Djursdala SK fick inte spelet att stämma i den första halvleken. I inledningen av den andra behövdes bara ett par gyllene minuter för att avgöra ”slaget om Krön”. – En jätteskön seger, självklart. Framförallt kom vi ut med en bra attityd i den andra halvleken, säger DSK-tränaren David Henriksson efter 2-0 hemma mot Södra Vi IF.

Djursdala var favorit inför derbyt, men det var gästande Södra Vi IF som var bäst i den första halvleken.

– En bitter förlust, men jag tycker att vi spelade väldigt bra i första halvlek. Vi hade kunnat leda med 2-0 där, men tyvärr ville inte bollen in, säger SVIF-tränaren Niklas Gunnarsson.

David Henriksson var inne på samma linje:

– Det var en svag halvlek från oss. Vi fick inte till vårt spel och fick det inte att synka. Södra Vi jagade och sprang mer än oss och gjorde en jättebra halvlek.

Total scenförändring

Publiken fick inte se några mål i den första halvleken. De kom istället i den andra och då var det Djursdala som gjorde dem. Tias Svensk Rosin satte 1-0 i den 51:a minuten och två minuter senare utökade Anton Brorsson till 2-0, som också blev slutresultatet.

– Det blev en total scenförändring i andra. Vi kom ut med bra energi och gjorde rätt saker, tog närkamperna och slet för varandra. Efter de två målen spelade vi mer eller mindre av matchen, säger Henriksson.

Samtidigt skickade DSK-tränaren med några peppande ord till Södra Vi, som har det tufft i botten av tabellen.

– Jag har varit i den sitsen själv så jag vet vad de går igenom. Det är bara att jobba på och fortsätter de att spela som idag kommer det att vända.

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Tappade markeringen

DSK-tränaren gav extra beröm till Anton Brorsson, Folke Karlsson och inhoppande Sigge Söderholm. Henriksson konstaterade också att hans lag har fått till försvarsspelet och höll nollan för tredje matchen i rad.

Niklas Gunnarsson:

– I andra kom Djursdala ut hårdare och tyvärr tappade vi lite markering vid 1-0-målet och sedan kom 2-0 direkt efter. Efter det känns det inte som att vi riktigt hittade någon kraft att gå för det även om vi hade några ströchanser. Djursdala lyckades göra mål på sina chanser och vann matchen på det.

Samtliga spelare i SVIF gjorde en bra första halvlek. Esrom Habtom berömdes extra för sin insats i den andra halvleken.

Tabellen finns att se här.