Djursdala SK överlägset i slaget om Krön: "Bästa jag sett på länge"

Simon Henriksson öppnade målskyttet mot Södra Vi redan efter elva minuter och Djursdala SK vann matchen med 4-1. Foto: Arkivbild

Slaget om Krön blev aldrig särskilt spännande. Djursdala SK var helt överlägset och vann med 4-1 mot Södra Vi IF. – Första 35 minuterna är det bästa jag har sett på väldigt, väldigt länge. Vi spelade sjukt fin fotboll, slet för varandra och skapade mycket, säger en belåten tränare i David Henriksson.

Djursdala SK tippas tillhöra toppen av division fem medan Södra Vi tros få kämpa på nedre halvan. När lagen mötes i Toyota Cup var det svårt att föreställa sig att det kommer se ut på något annat sätt än just så.

DSK satte högsta fart direkt och gick fram till 3-0 redan efter en dryg halvtimme. Simon Henriksson öppnade målskyttet innan Anton Brorsson och Tias Svensk Rosin ökade på.

– Vi skapade många chanser och var stabila bakåt. Man vet aldrig riktigt vart man står i det här skedet på säsongen men det är var ett kvitto på att vi ligger bra till. Nu ska vi bara öka härifrån, säger DSK-tränaren David Henriksson.

Greger Stefansson i Södra Vi IF var inte förvånad över matchbilden.

– Vi visste att det skulle bli svårt. Djursdala är väl seriefavoriter och det är inget att säga om resultatet. Djursdala hade mer boll och fler chanser och vi försökte ligga rätt och kämpa.

Tvåmålsskytten hyllas

Jesper Wessman reducerade för Södra Vi strax före pausvilan innan Tias Svensk Rosin fastställde slutresultatet till 4-1 i början av andra halvlek.

– I pausen pratade vi om att bli lite mer rejäla i duellerna. Ska bollen bort så ska bollen bort. Men vi har många nya spelare och det kommer ta ett tag innan allt sätter sig, säger Greger Stefansson.

DSK-tränaren David Henriksson ville lyfta fram Anton Brorsson och Tias Svensk Rosin lite extra.

– De gör jättefina matcher, men hela laget sitter ihop idag och gör det bra. Det är många som lägger ner ett hårt arbete.