Vimmerby kan tappa serieledningen – “Det är inte en hands”

Det var mängder med omdiskuterade dueller när både Hjorted/Totebo och Vimmerby ville vinna till varje pris. Foto: Jakob Karlsson

Alla kom ut helskinnade från holmgången mellan Vimmerby och Hjorted/Totebo – men VIF:s serieledning kan vara förlorad imorgon. – Min känsla är att vi fortfarande har allt i egna händer, säger David Lindgren, tränare i VIF.

Vimmerby fick bästa tänkbara start på derbyt mot H/T och hade 2-0 efter cirka 20 minuter. Hemmalaget var frustrerat och lade enormt mycket energi på domaren i det skedet.

– Det var en bra start på matchen, en drömstart, konstaterar Lindgren.

Efter första vattenpausen tappade Vimmerby initiativet och blev stressat efter H/T:s reducering på hörna.

– Vi blir lite långa. Vi vinner inte andrabollarna riktigt som vi vill och vi hade kunde ha hållit bollen med lite mer tålamod i speluppbyggnaden där. De får en biljett in i det.

Besviken på utvisningen

VIF inledde andra starkt och hade bud på 3-2.

– Vi trycker ned dem och skapar målchanser, men får inte i den.

Efter cirka 60 minuter var det VIF:s tur att vara missnöjda med rättskiparen. Utvisningen på Gustaf Johansson blev omdiskuterad. Johansson rusade ut från sin målbur och linjedomaren ansåg att bollen tog på hans hand utanför straffområdet.

– Man är ju otroligt besviken för det är liksom inte en hands. Och att få ett rött kort i det läget känns ju ganska tufft. Men vi fortsätter försöka hålla fokus och trycka på. Jag tycker vi gör vad vi kan men vi lyckas inte få in den.

Hur upplever du den situationen?

– Nej, alltså jag litar på Gurra till 100 procent och han får ju bollen i ansiktet. Jag förstår inte hur linjemannen i den situationen kan ha en bättre vinkel. Det är för sent nu så det är bara att acceptera. Vi fortsätter försöka gå för det för målet var att vinna matchen. Men det är klart att det blir svårare med en man mindre.

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Kan tappa serieledningen

I säsongsupptakten radade Vimmerby upp segrar, men juni har gått tyngre och den tidigare överlägsna tabellettan kan bli omsprunget av Aneby imorgon. Avslutningen på första halvlek blev kostsam idag.

– Vi låter dem få hämta in lite andrabollar och där kunde vi ha varit mer påkopplade och inte bjudit in dem så det känns lite surt. Det är en del sådana matcher vi har haft nu. Som helhet kanske vi gör en match som vi kan vara nöjda med, men vi har haft kortare perioder som inte varit hundraprocentiga och det har straffat oss lite väl hårt nu.

Vad betyder det här resultatet för toppstriden framöver?

– Jag har väl fortfarande en känsla av att vi har allt i egna händer, men också att det finns saker i vårt spel som vi känner att vi kan skruva på och utveckla inför hösten för att se till att de här tappen som kommit nu inte ska återupprepas. Vi ska inte gräva ner oss utan vi ska plocka med oss det positiva ur den här matchen och kampviljan vi visar. Sen ska vi se till att ha ett välförtjänt sommaruppehåll och komma tillbaka ännu mer motiverade.

"De är farliga hela tiden"

Johan Lundin i Hjorted/Totebo var relativt nöjd med 2-2 – men för att utmana Vimmerby på riktigt i höst kanske det hade behövts en seger. Laget är fortsatt fyra poäng efter.

– Det var en rolig match och två bra lag tycker jag. Jag tycker att matchen är rätt uppdelad i perioder. Vimmerby är bättre före vattenpauserna och vi är lite bättre efter, men även om de har en man utvisad så tycker jag att de är farliga hela tiden. Vi fick inte riktigt till det här momentumet som man kan få efter en utvisning. Vimmerby går ju inte genom alla lagdelar i sitt spel så det påverkar ju inte dem så mycket. Plus att de har trygg backlinje som kan fixa upp det.

Ni får en tuff start med 0-2 direkt. Hur ser du på inledningen?

– Jag tycker att det är en tuff start, men jag tycker att det är en lite orättvis tuff start om man ska säga så. Vi är ju ändå med i matchen. De har kanske lite övertag, men jag tycker inte vi är värda 2-0 där. Sedan har vi moralen och ett mindset om att vi kan komma tillbaka och förändra matchen. Det visade vi mot Eksjö senast med.

Är du nöjd med en poäng?

– När de får en man utvisad så tycker jag att det är tråkigt att vi inte kan avgöra, men så som matchen såg ut så får vi vara nöjda med 2-2.

"Ska slåss om det"

Matchen var het och närkamperna och protesterna många.

– Domaren ville väl att det inte skulle rinna iväg och gav några tidiga varningar. Vi tycker inte att det är frispark före deras 2-0 och de tycker väl inte att det är utvisning. Det var ganska jämnt.

Hur ser du på toppstriden framöver?

– Vi hade gärna varit några poäng närmare Vimmerby som jag tycker är det bästa laget spelmässigt. Jag tycker vi ska vara där bakom och slåss om det.



Tabellen finns här.

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