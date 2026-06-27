Stark insats av Vimmerby – tog poäng av topplaget

Vimmerby svarade för en stark insats i sista matchen före uppehållet. Mot tabellfyran Jönköping Södra blev det en poäng efter 1-1.

Pelle Lindqvist fick se sitt lag från sin bästa sida under i stort sett 90 minuter. VIF fick motståndet dit man ville och ägde matchen centralt. Frida Pöder sköt 1-0 efter 20 minuter, framspelad av Nathalie Johansson.

Hemmalaget hade bud på tvåan, men släppte istället till 1-1 precis före paus.

– Vi åker på ett skitmål. Tre kan ta bollen, men ingen gör det och en av deras kom emellan och gjorde 1-1. Det kändes sjukt onödigt. Förutom den tabben gjorde vi det jättebra och det är en jättebra prestation. Första 20 äger vi fullständigt och vi får in 1-0 efter några chanser. De är bolltrygga och vill spela sig genom mitten, men vi lyckades stänga de ytorna fullständigt. De blev lite frustrerade och hittade inga andra sätt. Det höll i sig hela matchen och vi gör det jättebra utifrån vad vi sagt innan, säger Lindqvist.

"Kul att se oss när det stämmer"

I andra var matchen något jämnare och båda lagen hade bud på mer. I slutet hade Jönköping en jättechans som Ida Nyman räddade.

– I andra mattades båda lagen lite. Orken började sina lite, men vi hade bud på fler mål och Ida gjorde också en jättebra räddning i slutminuterna. Vi har lite hetare lägen, men det är inte helt orättvist med 1-1. Det var verkligen en bra match och det är kul att se oss när det stämmer. Då hotar vi alla lag i serien. Tjejerna gör det sjukt bra i värmen och vi är stolta över insatsen. Det var en jättebra laginsats.

Alla lirare plussas.

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"Varit helt okej"

Vimmerby ligger på en trygg plats i mittens rike i tabellen inför uppehållet.

– Det är några matcher till där vi borde ha fått poäng, men vi har fått pussla en hel del och har inte haft samma elva två matcher i rad. Det har varit en del skador och sjukdomar. Jag hoppas hösten blir lite stabilare, men samtidigt har flera fått många minuter som inte spelat så mycket innan och det utvecklar. På det stora hela har det varit helt okej.

Tabellen finns här.