DELADE POÄNG I STEKHETT DERBY – H/T KOM TILLBAKA

Lokalbollens mest laddade match den här säsongen slutade oavgjort. Vimmerby hade Hjorted/Totebo i brygga – men hemmalaget visade karaktär och kom tillbaka till 2-2.

Hett i luften och ännu hetare på planen. Så var det sevärda derbyt mellan Hjorted/Totebo och Vimmerby. Serieledaren från stan var dominant första halvtimmen. Max Karlsson gjorde 1-0 direkt och Albin Gustafsson fyllde på med 2-0 efter en omdiskuterade frispark.

Där och då talade precis allting för en komfortabel VIF-seger – men vätskepausen i första gav en total scenförändring. Hemmalaget flyttade upp spelet. Albin Kito satte 1-1 direkt på hörna och samma Kito sköt 2-2 efter en frispark.

VIF hade sin klart sämsta period i slutet av första. I paus samlade laget kraft och hade flera chanser att sätta 3-2 i början av andra. Närmast var inbytte Joakim Storm, men bollen högt över. Cirka 20 minuter in förändrades förutsättningarna. Målvakten i bortalaget, Gustaf Johansson, rusade ut på en djupledsboll och bedömdes ta bollen med handen precis utanför straffområdeslinjen. Rött kort.

Matchbilden förändrades inte särskilt mycket av utvisningen. Sista 20 var det Vimmerby som hade mest ork och som gick för segern. Ett par lägen skapades, men H/T försvarade sig bra och såg ut att vara mest nöjd över krysset.

Matchen bjöd på otroligt många närkamper, men spelarna lyckades verkligen hålla sig på rätt sida gränsen och bjöd på en mycket underhållande match.

Mycket mer om matchen kommer senare på sajten.