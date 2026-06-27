Gullringen vaknade till liv efter första pausen

I morse ville Eksjö ställa in matchen. Det sa Gullringen nej till och när 90 minuter spelats hade gulsvart utökat poängkontot med tre pinnar ytterligare. – Det skönt att avsluta våren med en seger, säger tränaren Karlo Goranci.

Eksjö inledde klart piggast och tog ledningen mot ett paralyserat Gullringen. Lagen valde att köra två vattenpauser per halvlek och det räckte med en för att GoIF skulle vakna till liv.

Sista 75 minuterna dominerade hemmalaget fullständigt och vann rättvist. Emil Tapper kvitterade efter 20 och Yasin Jalil Kader satte 2-1 i början av andra. Fler mål blev det inte.

– Vi kom ut väldigt avslaget, vi joggade och lunkade i allt. På deras mål tror vi att bollen ska gå ut och alla slappnar av, men de hinner ikapp bollen och blir helt fria. Efter första 15 är det spel mot ett mål, men vi får inte in bollen. Alla tränare säger det, men vi är klart dominanta och jag fick lite Vista-feeling, säger Goranci.

"Ska grilla och umgås"

I ledning spelade Gullringen av matchen på ett kontrollerat sätt.

– Eksjö var väldigt uddlösa. De ville flytta matchen i morse, men det går inte samma dag tycker jag. Det hade varit en annan grej om de ringt i tisdags och vi hade också en del borta. Efter 2-1 ser vi väldigt nöjda ut. Vi har lägen att kunna döda matchen, men det är skönt att vinna, vi är ett mycket bättre lag. Jag hade varit supernöjd om vi vunnit med fler bollar, men det viktigaste var att vi vann.

Gullringen tog sommarlov med en lagfest ikväll.

– Vi ska grilla och umgås och det är skönt att avsluta med en vinst. Vi har avslutat med tre starka matcher och mött de lag vi ska slå. Vi har tio poäng ned och vi får inte slappna av, men vi har en bit ned till nedflyttningsstrecket.

Yassin Jalil Kader och Sebasthian Svensson plussas.

Tabellen finns här.