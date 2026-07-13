SKRÄLLSEGER, FOLKFEST OCH STRÅLANDE VÄDER PÅ MÅLILLA GP

20:e GP-tävlingen i Målilla blev en fullträff med strålande väder och över 9 000 åskådare. Dansken Anders Thomsen tog hem segern och slog GP-seriens toppförare efter ett imponerande finalheat. Foto: Ossian Mathiasson

20-årsjubileet för GP-speedway i Målilla bjöd på fantastiskt svenskt sommarväder och fullsatta läktare med 9 248 åskådare. På ovalen blev det en överraskande segrare. Anders Thomsen, inkallad reserv för Dan Bewley, vann tävlingen före toppförarna Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik och Brady Kurtz.

Det är svårt att sätta ord på hur stort och imponerande det är att det har körts GP-speedway på speedwayovalen i Målilla hela 20 gånger. Målilla MK/Dackarna har varit värd för en GP-tävling i speedway nästan varje år sedan 2005.

I dag, mitt i den svenska sommaren, var det dags för jubileumstävlingen inför knökfulla läktare i Målilla. Skrotfrag Arena badade sannerligen i sol och den månghövdade publiken fick uppleva en tävling som bjöd på speedway i absolut världsklass och strålande solsken.

Lambert ostoppbar i grundtävlingen

Grundtävlingens överlägset bäste förare var utan några vidare diskussioner Robert Lambert. Västerviks brittiske GP-stjärna radade upp fem heatsegrar, noterades för maximala 15 poäng och distanserade sig tidigt från det övriga fältet som hade svårt att matcha sig med honom i grundtävlingen. Närmast rent poängmässigt var sexfaldige världsmästaren Bartosz Zmarzlik på tolv poäng.

Robert Lambert och Bartosz Zmarzlik gick direkt vidare till finalheatet som skulle kompletteras med vinnarna i de två sista chansen-heaten.

Kim Nilsson, svenskhoppet i Fredrik Lindgrens skadefrånvaro, fick en flygande start på tävlingen med en heatseger i första heatet och en tredjeplats i tuff konkurrens i andra heatet. Det följdes upp med en sistaplats i tredje heatet, en tredjeplats i fjärde heatet och var tvungen att plocka bra med poäng i sitt femte och sista heat. Med en andraplats och två poäng bakom fullpoängaren Robert Lambert i femte heatet stannade den svenske wildcard-föraren på sju poäng och tog sista plats till sista chansen-heaten.

Annons:

Överraskande segrare

Brady Kurtz, Patryk Dudek, Leon Madsen och Jan Kvech utgjorde startfältet i första sista chansen-heatet och Andzejs Lebedevs, Dominik Kubera, Anders Thomsen och Kim Nilsson i andra sista chansen-heatet.

Endast segrarna i sista chansen-heaten tog sig vidare till finalen. Brady Kurtz och Anders Thomsen tog hand om finalbiljetterna. För Kim Nilsson slutade kvällen med en tredjeplats i sitt sista chansen-heat.

Finalfältet utgjordes av Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz och Anders Thomsen. När alla förväntade sig att tävlingen skulle vinnas av antingen Lambert, Zmarzlik eller Kurtz svarade Thomsen för en skrällartad seger.

Här är publiksiffran

Tävlingen flöt på utan några som helst problem bortsett från ett heat. 18:e heatet bjöd på inte mindre än tre (!) krascher och omkullkörningar. Det började med att Dominik Kubera gick omkull i startsvängen och fortsatte med att Kai Huckenbeck gick omkull och blev utesluten i omstarten. I tredje försöket att avverka 18:e heatet körde Jason Doyle omkull Jan Kvech och blev utesluten. Endast Jan Kvech och Dominik Kubera kom till start i fjärde försöket – och Jan Kvech var först över mållinjen.

Helgens speedwaytävlingar i Målilla lockade mycket mängder av publik, totalt 12 547 åskådare på tre tävlingar. SGP2-tävlingen på fredagen sågs av 2 131 åskådare, SGP4-tävlingen på lördagsförmiddagen av 1 168 åskådare och GP-tävlingen med världens bästa förare av 9 248 åskådare.

Det kan ha varit den sista GP-tävlingen i Målilla i och med att Dackarnas nuvarande GP-avtal löper ut efter årets tävling och att grannklubben Västervik Speedway arrangerar GP-tävlingarna 2028 och 2029. Dackarna har fått erbjudande om att anordna tävlingen 2027, men inget beslut är fattat.