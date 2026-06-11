RESULTAT: Tobo GK:s herrveteraner den 10 juni
Yngve Blixt och Alf Johansson var hetast när Tobos veteraner gjorde upp den 10 juni.
A-klassen
|
1
|
Blixt, Yngve
|
66
|
2
|
Svensson, Anders
|
67
|
3
|
Robertsson, Jan
|
69
|
4
|
Larsson, Lennart
|
71
|
5
|
Karlsson, Håkan "HC"
|
71
|
6
|
Ekelöf, Kjell
|
72
|
7
|
Andersson, Björn
|
72
|
8
|
Johansson, Sven-Åke
|
73
|
9
|
Nilsson, Jimmy
|
74
|
10
|
Rylander, Christer
|
74
|
11
|
Jutterdahl, Torgny
|
74
|
12
|
Holmberg, Leif
|
74
|
13
|
Klason, Jan-Olof
|
75
|
14
|
Svensson, Kjell
|
75
|
15
|
Törnlöf, Per
|
75
|
16
|
Söderlund, Staffan
|
75
|
17
|
Alvarsson, Per
|
76
|
18
|
Ericsson, Ronny
|
76
|
19
|
Axelsson, Göran
|
76
|
20
|
Sjöberg, Bengt
|
77
|
21
|
Ståhlgren, Christian
|
77
|
22
|
Pettersson, Björn
|
77
|
23
|
Svensson, Roger
|
78
|
24
|
Jansson, Jonas
|
79
|
25
|
Wigren, Conny
|
79
|
26
|
Lång, Lars
|
81
|
27
|
Tell, Mats
|
81
|
28
|
Karlsson, Rolf
|
82
|
29
|
Alexandersson, Leif
|
82
|
30
|
Glennfalk, Michael
|
83
|
31
|
Sahlin, Bo
|
84
|
32
|
Sterner, Håkan
|
85
|
33
|
Lätt, Leif
|
85
|
34
|
Martinsson, Lars
|
86
B-klassen
|
1
|
Johansson, Alf
|
70
|
2
|
Grahm, Tommy
|
71
|
3
|
Lagerqvist, Bo
|
71
|
4
|
Nilsson, Billy
|
71
|
5
|
Logg, Sven-Åke
|
72
|
6
|
Hjelm, Jan
|
72
|
7
|
Palmér, Bo
|
73
|
8
|
Backheden, Lars
|
74
|
9
|
Svahn, Anders
|
75
|
10
|
Johansson, Ulf
|
76
|
11
|
Samuelsson, Lars-Göran
|
76
|
12
|
Berg, Ulf
|
76
|
13
|
Karlsson, Kjell
|
77
|
14
|
Borg, Kennert
|
78
|
15
|
Johansson, Kent
|
78
|
16
|
Johansson, Bo G
|
78
|
17
|
Svensson, Lars-Olof
|
78
|
18
|
Viborg, Hans
|
79
|
19
|
Eklund, Hans
|
80
|
20
|
Andersson, Thomas
|
81
|
21
|
Axelsson, Jan-Olof
|
81
|
22
|
Eklund, Ingemar
|
81
|
23
|
Svensson, Stig
|
81
|
24
|
Hämäläinen, Heikki
|
82
|
25
|
Ericsson, Tryggve
|
82
|
26
|
Eltvik, Erik
|
82
|
27
|
Karlsson, Thomas
|
82
|
28
|
Eklund, Lars-Inge
|
83
|
29
|
Nordin, Erland
|
84
|
30
|
Svensson, Per-Johan
|
86
|
31
|
Lindström, Robert
|
90