11 juni 2026
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RESULTAT: Tobo GK:s herrveteraner den 10 juni

GOLF 11 juni 2026 05.19

Yngve Blixt och Alf Johansson var hetast när Tobos veteraner gjorde upp den 10 juni. 

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A-klassen

1

Blixt, Yngve

66

2

Svensson, Anders

67

3

Robertsson, Jan

69

4

Larsson, Lennart

71

5

Karlsson, Håkan "HC"

71

6

Ekelöf, Kjell

72

7

Andersson, Björn

72

8

Johansson, Sven-Åke

73

9

Nilsson, Jimmy

74

10

Rylander, Christer

74

11

Jutterdahl, Torgny

74

12

Holmberg, Leif

74

13

Klason, Jan-Olof

75

14

Svensson, Kjell

75

15

Törnlöf, Per

75

16

Söderlund, Staffan

75

17

Alvarsson, Per

76

18

Ericsson, Ronny

76

19

Axelsson, Göran

76

20

Sjöberg, Bengt

77

21

Ståhlgren, Christian

77

22

Pettersson, Björn

77

23

Svensson, Roger

78

24

Jansson, Jonas

79

25

Wigren, Conny

79

26

Lång, Lars

81

27

Tell, Mats

81

28

Karlsson, Rolf

82

29

Alexandersson, Leif

82

30

Glennfalk, Michael

83

31

Sahlin, Bo

84

32

Sterner, Håkan

85

33

Lätt, Leif

85

34

Martinsson, Lars

86

 

B-klassen

1

Johansson, Alf

70

2

Grahm, Tommy

71

3

Lagerqvist, Bo

71

4

Nilsson, Billy

71

5

Logg, Sven-Åke

72

6

Hjelm, Jan

72

7

Palmér, Bo

73

8

Backheden, Lars

74

9

Svahn, Anders

75

10

Johansson, Ulf

76

11

Samuelsson, Lars-Göran

76

12

Berg, Ulf

76

13

Karlsson, Kjell

77

14

Borg, Kennert

78

15

Johansson, Kent

78

16

Johansson, Bo G

78

17

Svensson, Lars-Olof

78

18

Viborg, Hans

79

19

Eklund, Hans

80

20

Andersson, Thomas

81

21

Axelsson, Jan-Olof

81

22

Eklund, Ingemar

81

23

Svensson, Stig

81

24

Hämäläinen, Heikki

82

25

Ericsson, Tryggve

82

26

Eltvik, Erik

82

27

Karlsson, Thomas

82

28

Eklund, Lars-Inge

83

29

Nordin, Erland

84

30

Svensson, Per-Johan

86

31

Lindström, Robert

90

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