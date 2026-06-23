JUST NU: HAN VANN SM-GULDET I SPEEDWAY

Många lokala förare visade framfötterna i den individuella SM-finalen i Karlstad. Vann gjorde Kim Nilsson som stod för en imponerande körning i finalen.

Det blev en dramatisk kväll i Karlstad med många heta dueller och en del vurpor. Till finalen gick Jacob Thorssell, Timo Lahti, Oliver Berntzon och Kim Nilsson – en mycket väntad kvartett där Dackarnas Lahti var den som fick ta vägen via Andra Chansen.

Finalen hade Berntzon grepp om, men Kim Nilsson hade högre fart och kom till slut förbi.

Det individuella SM-guldet var rutinerade Nilssons första i karriären som tagit många silver och brons genom åren. I Fredrik Lindgrens frånvaro var Nilsson stor favorit och han höjde sig under tävlingens gång.

Silvret gick till Berntzon och bronset till Dackarnas Timo Lahti. Fjärdeplatsen tog Västerviks Jacob Thorssell.

"Ett jäkla tjat"

Vinnaren var strålande glad efter triumfen.

– Jag började nästan gråta i hjälmen, det är mycket känslor. Jag har jagat det här länge. Sedan 2013 har jag kanske missat finalheatet två gånger, men aldrig lyckats vinna. Det var väldigt skönt. Det var en tajt förstasväng och Oliver var smart, men det var ännu skönare att lyckas köra om. Det är ett jäkla tjat om att farsan varit svensk mästare, men inte jag, men nu jävlar! säger vinnaren till SVT Play.

Guldet ger ett wildcard i GP-tävlingen i Målilla.

– Förhoppningsvis är det ett regnfritt Målilla, folkfest och en Kim Nilsson på hugget.

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Lokala förarna visade klass

Många av de övriga förarna som representerar Dackarna och Västervik till vardags gjorde sina bästa SM-tävlingar hittills. Dackebröderna Avon och Sammy van Dyck plockade sex poäng vardera. Klubbkamraten Tomas H Jonasson körde in tio poäng, men kom sist i Andra chansen-heatet.

Västerviks Anton Karlsson och Noel Wahlqvist landade på fem poäng vardera. Klubbkamraten Victor Palovaara fick nöja sig med tre. Filip Hjelmland från Mariannelund körde in sju poäng.

För att komma till andra chansen krävdes åtta pinnar.