POJKE ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT PÅ SKOLA I VÄSTERVIK

En pojke åtalas för en våldtäkt mot barn på en skola i Västerviks kommun. Genrebild. Foto: MostPhotos

En pojke i 15-årsåldern åtalas för en våldtäkt mot barn på en skola i Västerviks kommun.

Händelsen inträffade den 2 mars i år. Den tilltalade pojken var strax över 15 år och flickan och den drabbade strax under 15. Pojken ska ha utfört en handling som är jämförlig med samlag och var ”oaktsam” kring den drabbades ålder.

Pojken har även innehaft en barnpornografisk bild en dryg månad efter händelsen. Det är oklart om det finns någon koppling mellan bilden och våldtäkten.

Den tilltalade vidgår händelseförloppet, men förnekarbrott. Bevisningen består av olika analyser och beslag.