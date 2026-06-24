Statsministerkandidaten om förlossningen i Västervik: ”Ingen fattar ett sådant beslut lättvindigt”

Innan båten gick mot Visby gjorde Magdalena Andersson ett stopp i Västervik. Vår tidning passade på att fråga Socialdemokraternas partiledare om det omtalade låga barnafödandet och krisen i förlossningsvården just nu.

Få i gång på ekonomin, se till att jobben blir fler, att vanligt folk får mer pengar i plånboken och att finansiera skola, sjukvård och äldreomsorg på ett bra sätt. Det är några av sakerna som Magdalena Andersson lovar om hon blir statsminister i höst.

– Det som står på spel i valet är om Sverige ska fortsätta glida isär och bli svagare, eller om vi ska gå samman och göra Sverige starkt igen. Vi behöver hålla ihop det här landet; mellan storstad och glesbygd, och mellan människor. Sverige blev inte starkt av att vi hade stora klyftor och skillnader, utan av att vi byggt ett samhälle där vi glädjs åt varandras framgångar och stöttar varandra när det är tufft.

”Barnbarnen ska ha en planet att leva på”

Det låga barnafödandet har varit omtalat på senaste tiden. Under 2025 föddes 95 700 barn, vilket är det lägsta antalet födda på 23 år. Samtidigt fortsätter många unga att flytta från landsbygden och mindre orter, ofta för att vidareutbilda sig eller arbeta i större städer.

– Vi har pratat med många forskare inom demografi och de är lite förvånade, de har ingen riktig förklaring till varför det här sker nu. Men oavsett vad som är den exakta orsaken finns det saker man kan göra åt det. En sak som är viktig är att fler ungdomar får möjlighet till fast jobb, att man vet att man har en inkomst är viktigt om man ska vilja skaffa barn, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– Det andra är att det finns bra bostäder, både att man kan köpa till rimligt pris, men även att det finns bra hyresrätter. Även att det finns bra förskolor, att man känner sig trygg. Sedan att det finns en fungerade förlossningsvård. Det ser olika ut i olika delar av landet, men i flera delar av landet finns det verkligen förbättringspotential.

Magdalena Andersson poängterar även att det är viktigt att unga ska kunna känna en framtidstro idag, framför allt gällande Sveriges tillväxt och klimatkrisen.

– Man ska känna att vi gör vår del i att minska utsläppen, så att barnen och barnbarnen har en planet som man kan leva på.

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Problemen inom förlossningsvården

Just förlossningsvården är alltså en stor sak som kan påverka om människor väljer att skaffa barn. Samtidigt brister den i många delar av landet.

– Det finns många problem, men tillgänglighet är ett problem. Antingen att det är långt till förlossningen i glesbebyggda områden i Sverige, men även i storstäder om att det kan vara trångt och svårt att komma in på förlossningen.

Magdalena Andersson menar att det är viktigt att de som styr i regionen prioriterar förlossningsvården, men även att regeringen ger tillräckliga resurser.

– Det märks också i sjukvården att allt har blivit dyrare. Men regeringen har valt att sänka skatten för de rikaste istället för att skjuta till resurser så att man kan upprätthålla kvaliteten. Det är inte en prioritering som jag tänkte göra, om jag blir statsminister.

Partiledaren om förlossningen i Västervik

Det har varit problem med arbetsmiljön på förlossningen i Västervik i många år. Nu håller den även på att byggas om, samtidigt som det är svårt att rekrytera utbildade barnmorskor. För ett par veckor sedan fick gravida kvinnor besked om att förlossningen i Västervik skulle stänga i sommar. Kort därefter backade regionen, men det har ännu inte presenterats ett slutgiltigt besked eller lösning.

Vad tänker du om att Västerviks förlossning riskerar att stänga i sommar?

– Jag tror inte att någon sjukvårdspolitiker fattar ett sådant beslut lättvindigt, utan att det handlar om att det är svårt att få personal eller att det är ont om pengar. Vi har ett läge där både kommun- och regionpolitiker ställs inför helt omöjliga val just nu. Det är för att regeringen, både vad som gäller skola, sjukvården och äldreomsorgen, inte har skjutit till pengar i takt med att kostnader ökat med inflationen, utan har lagt pengarna på andra saker som att sänka skatter för de rikaste.

Ännu inget besked

Regionrådet Angelica Katsanidou kan inte ge slutgiltiga besked om förlossningens tillgänglighet i sommar.

– Vi jobbar på för att hitta lösningar för vi ska kunna hålla öppet. Uppdraget är att det ska lösa sig, så att det inte ska stänga.

Vad händer om det skulle stänga?

– Då får man naturligtvis informera berörda patienter och hjälpa dem att komma till andra ställen, men där är vi inte ännu, säger Angelica Katsanidou.