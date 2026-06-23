Magdalena på ALV – nytt vallöfte, ökat favorittryck och han är favoritkaraktären

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin besökte ALV under tisdagen. Vår tidning fick en lång intervju med statsministerkandidaten. Foto: Ossian Mathiasson

Snart 25 år efter sin bortgång vilar Astrid Lindgrens ande fortfarande stark över landet. På kort tid har båda statsministerkandidaterna nu besökt ALV i Vimmerby. Idag var det storfavoriten Magdalena Anderssons tur att besöka parken. – Besöksnäringen är viktig för Sverige och vi vill att folk ska turista här, säger Socialdemokraternas partiledare.

Med sig till sitt livs första – faktiskt – besök på Astrid Lindgrens Värld hade Andersson ett nytt vallöfte. Socialdemokraterna svänger i frågan om hastigheten för husbilar och släpvagnar och vill höja dagens maxgräns på 80 till 100 km/h.

– Vi borde ha som det är i Danmark och Norge och en del andra länder att man ska kunna köpa köra med släpvagn eller husvagn i 100 kilometer i timmen. Vi borde kunna ha det så även i Sverige och man har i Danmark inte sett att det påverkat trafiksäkerheten. Det skulle underlätta för alla som vill hemestra i Sverige med husvagn och jag tror att det skulle vara en välkommen reform.

Utspelet är nästa ström i den flod av löften som nu överöser väljarna i valtider. M vill sänka åldern på Systembolaget till 18, L vill tillåta försäljning av kyld alkohol i butik, S vill öka hastigheten för husvagnar – det tycks än så länge vara de små frågornas valrörelse.

– Efter de här åren, när nästan 100 000 fler har blivit arbetslösa, människor känner att man har väldigt tufft att få hushållsekonomin att gå runt, när vi har haft rekord i antal konkurser, vi har haft de längsta vårdköerna som någonsin har uppmätts, vi har haft en enorm ökning av antalet riktigt unga personer involverade i mycket grov brottslighet – det är klart att man hellre vill prata om kall öl på Systembolaget än den verklighet som människor möter, säger Magdalena Andersson.

Emil den stora favoriten

Besöket på ALV innehöll rundvandring ledd av parkens vd Joacim Johansson, teater, fotografering med besökare och olika samtal.

– Jag har träffat många barn och pappor och mormor och farföräldrar. Sen har det varit roligt att gå runt och se parken. Besöksnäringen är viktig för Sverige, inte minst nu efter Covid så är det många som fortsätter att välja att semestra i Sverige. Det är fantastiskt och det är bra för jobben.

På frågan om favoritkaraktären är Magdalena Andersson blixtsnabb.

– Emil. Han har ett rätt starkt rättvisepatos. Det var min favorit när jag var barn.

Vad tänker du om att Astrid Lindgren har den här dragningskraften fortfarande?

– Ja, men historierna är ju fantastiska. Hon fångar ju barnen så helt fantastiskt och hon är ju liksom barnens röst på ett så starkt sätt. De skrivs inte på näsan och det finns ju så många olika karaktärer. Nästan alla barn kan ju identifiera sig med någon av karaktärerna och det här var ju en tid när man inte satte bokstäver på barn. Jag tänker på Emil, Pelle och Lotta på Bråkmakargatan. Och en sån som Pelle i Saltkråkan till exempel. Det finns så många underbara Pelle som man stöter på.

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"Kan handla om många tusenlappar"

I våras gjorde parkens vd Joacim Johansson två politiska utspel som han såg hade stor bäring för parken. Dels frågan om karensavdraget. S vill avskaffa det helt.

– 2025 betalade vi 600 000 kronor och med samma sjuktal, om karensavdraget tas bort, får vi en kostnadsökning på 400 000 kronor, sa Johansson i våras.

Magdalena Andersson menar att det finns verktyg för att undvika fusk.

– Jag förstår att arbetsgivare kan känna oro för karensavdraget. Det har jag respekt för. Där är det viktigt att det också finns kontrollmöjligheter. Det finns möjlighet att kräva läkarintyg från dag ett om man bedömer att det kan finnas problem hos en person.

– Men samtidigt, för en ensamstående mamma som blir sjuk en eller två dagar på en månad så handlar det om tusenlappar som kan gör det otroligt svårt att få ekonomin att gå runt. Sedan får man ju också lägre pension i slutändan om man tillhör en yrkeskategori där man inte kan jobba hemifrån när man blir sjuk. Är man dessutom gift med en person som inte heller kan jobba hemifrån kan det handla om många tusenlappar under en månad om går förkylning eller magsjuka på förskolan.

"För att uttrycka sig milt"

Den andra frågan som Johansson lyft är inkomstgolvet för arbetskraftsinvandring som är satt till 90 procent av medianlönen sedan 1 juni. Det innebär 34 470 kronor i månaden. För bristyrken är minimilönen 75 procent.

Ett problem för parken som främst har svårt att rekrytera kockar och kökspersonal. S har varit för ett stramare regelverk.

– Nu har vi röstat för det men i grund och botten vill vi ha ett helt annat system. Är det brist på arbetskraft som det är med kockar till exempel så vill vi att arbetsgivare ska kunna ta hit människor från andra länder utanför EU också för att ta det jobbet. Men om det inte råder brist, då finns ju en stor risk att människor hamnar i kläm och vi har också sett en del helt oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor med det system som vi har och har haft idag. Jag var på ett äldreboende Norrbottens inland nyligen och där har de stängt en hel avdelning på äldreboendet för alla undersköterskor… ja, personalen blir utvisad. Det kändes lite irrationellt, för att uttrycka sig milt.

Magdalena Andersson intervjuades av vår reporter under besöket på Astrid Lindgrens Värld.

"Ska få mer pengar i plånboken"

På torsdag håller Andersson tal i Almedalen som enorm favorit till statsministerposten. SCB:s stora partiundersökning fick S 33,9 procent och partierna som vill se Andersson som ny statsminister 55,2.

– Jag kommer prata om Sverige, hur jag träffar så många som längtar efter förändring, som tycker att Sverige har blivit ett kallare land under de senaste åren och framför allt kanske känner stor oro för om det ska fortsätta den här utvecklingen och vad Sverige ska bli då. Att man vill byta riktning i hur vi ser på varandra i Sverige och sen såklart kommer jag prata om hur vi ska få igång och sätta fart på svensk ekonomi. Jobben ska bli fler och vanligt folk ska få mer pengar i plånboken, så att fler har råd att kanske besöka ALV.

Opinionsvindarna blåser unisont i vänsterns riktning. För nästan varje mätning som presenteras ökar favoritskapet och fallhöjden.

– Jag känner att känslan i partiet är ganska god just nu, men jag brukar säga att man ska vara orolig om det går dåligt och man ska vara orolig när det går bra. Bollen är rund och matchen är inte slut förrän slutsignalen ljuder och det är klockan 20.00 den 13 september.

Påverkar det er valrörelse att ni ändå leder så pass stort här och nu?

– Det är ett himla schvung nu, det är en sån glädje i partiet och väldigt hög aktivitet. Jag knackade dörr i Jönköping igår och man möter just den här viljan till förändring och en väldig nyfikenhet på socialdemokratin. Inte minst när vi knackar i områden där folk tidigare kanske inte riktigt har röstat på Socialdemokraterna förut.

Finns det en risk att ni blir passiva?

– Inte av vad jag ser på aktivitetsnivå. Inte i partiet i alla fall. Däremot är det en risk att det blir en väldigt smutsig valrörelse med en desperat höger.