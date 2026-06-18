RESULTAT: Tobo GK:s herrveteraner den 17 juni

A-klassen
1 Pettersson, Björn 67
2 Robertsson, Jan 70
3 Klason, Jan-Olof 71
4 Holmberg, Leif 72
5 Törnlöf, Per 74
6 Svensson, Kjell 75
7 Karlsson, Rolf 75
8 Lång, Lars 76
9 Lätt, Leif 76
10 Sahlin, Bo 77
11 Ericsson, Ronny 77
12 Tell, Mats 77
13 Söderlund, Staffan 77
14 Alvarsson, Per 78
15 Jutterdahl, Torgny 78
16 Proos, Rolf 78
17 Carlsson, Leif 79
18 Ekelöf, Kjell 79
19 Andersson, Björn 79
20 Nilsson, Jimmy 80
21 Svensson, Roger 80
22 Nilsson, Urban 81
23 Rylander, Christer 81
24 Larsson, Lennart 81
25 Blixt, Yngve 82
26 Svensson, Anders 82
27 Johansson, Sven-Åke 83
28 Carlsson, Mats 85
29 Ståhlgren, Christian 85
B-klassen
1 Logg, Sven-Åke 66
2 Henningsson, Christer 69
3 Ekelöf, Lars 72
4 Glennfalk, Micael 73
5 Tell, Göran 73
6 Eklund, Hans 74
7 Backheden, Lars 74
8 Grahm, Tommy 74
9 Palmér, Bo 74
10 Andersson, Thomas 75
11 Eltvik, Erik 75
12 Svensson, Lars-Olof 75
13 Landberg, Rune 76
14 Karlsson, Kjell 76
15 Eklund, Ingemar 76
16 Svensson, Stig 76
17 Johansson, Alf 77
18 Axelsson, Jan-Olof 78
19 Hjelm, Jan 78
20 Karlsson, Thomas 78
21 Eklund, Lars-Inge 79
22 Borg, Kennert 79
23 Johansson, Ulf 80
24 Viborg, Hans 81
25 Arvidsson, Carl-Göran 82
26 Nilsson, Billy 82
27 Karlsson, Jan-Olof 83
28 Ericsson, Tryggve 84
29 Berg, Ulf 85
30 Hämäläinen, Heikki 86
31 Svensson, Per-Johan 86
32 Johansson, Bo G 87
33 Sand, Bertil 90
34 Lagerqvist, Bo 91