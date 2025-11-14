Vimmerbyprofilen lämnar efter fem säsonger – SSL-klubbar står i kö

Johan Astbrant lämnar Warberg efter säsongen och flera SSL-klubbar har redan varit i kontakt med tränaren. Foto: Bildbyrån

Fem år i Warberg får räcka. Efter säsongen lämnar Vimmerby-fostrade Johan Astbrant klubben och han är redan het på marknaden. – En hel del föreningar har hört av sig och jag är övertygad om att jag kommer stå i ett SSL-bås till hösten, säger Astbrant.

Johan Astbrant gjorde sex säsonger som huvudtränare för Linköpings IBK och nådde två raka SM-finaler 2015 och 2016, men föll mot IBF Falun respektive Storvreta. År 2021 tog Astbrant över klassiska Warberg med uppdraget att ta klivet upp från allsvenskan till SSL – något han lyckades med under sin tredje säsong.

– Min målsättning var att vi skulle gå upp år två, men vi tappade mot Nykvarn och den sitter fortfarande som en tagg i kroppen, säger Astbrant om matchen där Warberg hade ena benet i SSL men tappade 4-0 till 4-4 på sju minuter i match fyra och sedan förlorade matchserien.

"Beslut som vuxit fram"

Första säsongen i innebandyns finrum slutade med en elfteplats och säkrat kontrakt och åtta omgångar in på årets säsong ligger Warberg tia. Nu står det klart att säsongen blir Astbrants sista i klubben.

– Målet både i fjol och i år har varit att etablera oss i SSL. Det är klart att många drömmer om slutspel men Warberg har åkt lite hiss upp och ner de senaste åren och för oss har det varit viktigt att etablera oss. Att lämna efter säsongen är ett beslut som har vuxit fram. Just nu är det en tränarmarknad och Warberg har kanske inte visat det intresset som man på förhand trodde. Samtidigt har jag varit här i fem år och det är inget dramatiskt i sig att lämna, säger han.

"Skapar extremt starka band"

Johan Astbrant lämnar alltså Warberg efter säsongen – men knappast SSL. Flera klubbar har redan visat intresse.

– Det är ganska stor brist på tränare just nu. Ingenting är klart ännu, men jag är övertygad om att jag kommer stå i ett SSL-bås till hösten.

Åtta säsonger i Linköping och fem i Warberg. Du har gärna längre projekt framför dig?

– Jag investerar väldigt mycket känslor i föreningarna jag tillhör. Man skapar extremt starka band. Jag tror mycket på långsiktighet och kontinuitet och för mig har det varit tydligt att vi hela tiden tagit ett steg uppåt i Warberg. Det är viktigt att ha en förening som tänker långsiktigt och inte bara i nuet.

Hur mycket drömmer du om ett SM-guld?

– När man är i SSL utgår jag ifrån att det är vad alla tränare brinner och drömmer om. Jag var nog lite mätt efter åren i Linköping och det var tufft att komma ikapp Storvreta och Falun med tanke på deras förutsättningar. Den hungern är tillbaka nu, det ska jag inte sticka under stolen med.