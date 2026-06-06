Vimmerbysonen lämnar SSL-klubben efter tolv säsonger

Jesper Alm gick från moderklubben Vimmerby IBK till SSL-klubben Linköping som nybakad U19-landslagsspelare inför säsongen 2014/2015 och fick redan första och andra säsongen uppleva dubbla SM-finaler.

31-åringen har genomfört tolv (!) raka säsonger i Linköpings SSL-lag och står noterad för 350 matcher i den östgötska klubbens tröja. Nu meddelar klubben att Jesper Alm väljer att avsluta sin långa och imponerande karriär i Linköping.

”Jag har trivts väldigt bra under mina säsonger i Linköping. Givetvis har det varit mycket upp och ner både för mig och laget under så lång tid. Jag hann ju knappt tänka innan jag hade fått spela de två SM-finalerna i Globen och Tele 2 Arena och vi har ju haft många fina säsonger efter det men haft svårt att passera kvartsfinalerna vilket varit tungt. Och visst är det lite tråkigt att inte ha fått vinna något med laget men som sagt har jag haft en bra karriär ändå i Linköping”, säger Jesper Alm i en kommentar till klubbens hemsida.

"Stort föredöme för övriga spelare"

Det är bara lagkaptenen Matej Jendrisak som har varit i föreningen lika länge. Jesper Alm har haft många olika roller och positioner på planen.

”Förutom målvakt har jag nog spelat på alla positioner genom åren, vilket är både positivt och negativt. Jag kom till Linköping från Vimmerby som renodlad forward och sen har det varit några vändor på backen innan jag blev forward igen. Men jag skulle säga att min fysik och mitt stora klubbhjärta har varit det som varit mitt signum. Sen blev det ju rätt naturligt nu på slutet att jag flyttades ner på backen där jag kunde hålla rent framför målet och utnyttja min fysik fullt ut”, säger Jesper Alm.

Johan Astbrant, född och uppvuxen i Vimmerby, är nygammal tränare i Linköping och var personen som tog Jesper Alm till klubben inför säsongen 2014/2015.

”Jesper är superseriös som person och allt som har med träning och förberedelser att göra. Det är en spelare som alltid gjort jobbet oavsett vilken position han har spelat på och varit ett stort föredöme för övriga spelare i laget med sin inställning”, säger Johan Astbrant.