ÄNNU ETT INBROTT VID EN KYRKA INATT

Dörren till ett garage vid Mörlunda kyrka har brutits upp. Foto: Lotta Madestam

Det var inte bara kyrkan i Målilla som hade förbjudet besök inatt. Även garage vid Mörlunda kyrka har utsatts för inbrott.

Aspelands pastorat fick två riktigt tråkiga överraskningar när arbetsdagen drog igång idag. Först ett upptäckt fullbordat inbrott vid kyrkan i Målilla – och nu kan vi berätta att även två utrymmen vid kyrkan i Mörlunda haft besök av en person som helt och hållet missat det sjunde budordet.

Vid 08.30 upptäckte personal att det var brytmärken på dörrar till två olika förråd/garage och att gods tillgripits. En hel del verktyg har stulits, men det totala värdet är okänt. Brottstiden är från 16.00 igår och 08.30 idag. Det finns ingen misstänkt till något av inbrotten och att det finns ett samband är ingen vågad gissning.

– Det ligger nära till hands att anta det, men man vet ju inte, vi får absolut titta på det, säger Evelina Olsson vid polisen.

Vid inbrottet i Målilla har polisen upptäckt att det även stals registreringsskyltar till ett fordon som ägs av pastoratet. Dessa är ny efterlysta. Även där är värdet på det totala stöldgodset okänt.

Fotnot: Vi har sökt pastoratet, men utan resultat.

Jakob Karlsson

Lotta Madestam