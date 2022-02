BACKDECIMERAT VH FÖLL KLART MOT SERIELEDAREN

Vimmerby Hockey kom till länsderbyt mot Nybro med en blytung förlust mot Karlskrona HK i bagaget och saknade fem ordinarie backar plus offensive Todd Winder.

Det blev ingen rolig afton på bortais. Serieledaren Nybro Vikings vann komfortabla 6–1 och cementerade VH alltmer i Allettans bottenstrid.

Två insläppta mål på en minut

Vimmerby Hockey fick i inledningen av matchen chansen i powerplay efter att Eero Savilahti satt in en tuff tackling mot huvudet på VH-backen Christian Lindberg i ena sarghörnet. VH-backen blev liggande på isen en stund innan han reste sig upp, tog sig ut i avbytarbåset, vilade en stund och återvände tillbaka i spel.

VH fick ingen utdelning i det numerära överläget och Nybro växlade sakta men säkert upp sitt spel inför drygt 1 700 åskådare i Liljas Arena.

Med två insläppta mål inom loppet av en minut – 48 sekunder för att vara exakt – hamnade VH i en tung uppförsbacke.

Serieledarens absolut bäste spelare, Janne Väyrynen, tog sig in i en farlig yta i slottet och drämde in passningen från Adam Persson fram till 1–0. På mindre än en minut smällde det igen bakom Robin Christoffersson i VH-kassen. En annan ledande finländare i Nybro, Juho Liuksiala, skrinnade ifrån backlånet Tobias Abrahamsson som inte hängde med, rundade Christoffersson och la in 2–0-pucken i öppen bur.

VH reducerade till 2–1 några minuter senare i en ganska jämn inledningsperiod då Ludvig Vännström fick en puck till skänks i slottet, tryckte till och överlistade Robin Johansson.

Nybro i en klass för sig

I mittperioden handlade i princip allting om Nybro som höjde sitt spel till en ny nivå, tryckte gasen i botten och tillät inte Vimmerby att låna pucken speciellt ofta. Efter knappt åtta minuters spel gjorde Markus Ruuskanen 3–1 och det ser på reprisbilderna ut som att en VH-spelare gjorde mål på sin egen målvakt.

Drygt två minuter senare, halvvägs in i matchen, var Janne Väyrynen starkast i kampen framför VH-kassen och tråcklade in 4–1 mellan benen på Christoffersson. VH jämnade ut spelet efter Nybros 4–1-mål utan att komma närmare målmässigt.

VH hade inte särskilt mycket att förlora i slutperioden, gick framåt och vaskade fram några chanser men inget nätrassel. När Pierre Gustavsson åkte ut två minuter för tripping efter 45.22 tog det bara sex sekunder innan Nybro utökade till 5–1 och punkterade tillställningen. Markus Ruuskanen styrde kort därpå in 6–1 efter en misstänkt hög klubba precis framför målburen.

Fem utvisningar efter 6–1-målet

VH drog på sig fem (!) raka utvisningar efter 6–1-målet och lyckades trots hårt hemmatryck freda sitt mål från ytterligare påhälsning.

VH är kvar på åttondeplatsen och har lika många poäng men bättre målskillnad än niondeplacerade Hanviken, som besegrade Huddinge efter straffar i afton. Kommande match är trean HC Dalen på bortais på söndag.