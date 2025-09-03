VH:s rivaler förstärker offensiven

Vimmerby Hockey och Östersund slutade på samma poäng förra säsongen, men sämre målskillnad tvingade VH till negativt kvalspel. Nu förstärker Östersund offensiven med forwarden Oliver Kandergård från Almtuna.

Oliver Kandergård har tre säsonger i Almtuna bakom sig där han har varit en av lagets bästa poänggörare. Under förra säsongen svarade den högerfattade forwarden för inte mindre än 13 mål och totalt 30 poäng i Hockeyallsvenskan och nu har han skrivit på för Östersund.

– Det känns spännande att kunna addera Oliver in i truppen. Det är en spelare med sina största styrkor i offensiven. Han är skicklig med puck och kan bryta mönster, säger sportchefen Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2025/2026. Vimmerby Hockey möter Östersund på bortais den 17 oktober.