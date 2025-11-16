LIVE: Följ Vimmerbys jakt på fjärde raka i derbyt mot IKO

Vimmerby Hockey firar vid en tidigare match. Får de jubla i eftermiddag också? Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockey har tagit tre raka segrar i Hockeyallsvenskan. Därmed har man brutit en ny barriär. Nu väntar IK Oskarshamn i ett derby i VBO Arena, där det väntas bli lapp på luckan.