16 november 2025
LIVE: Följ Vimmerbys jakt på fjärde raka i derbyt mot IKO

Vimmerby Hockey firar vid en tidigare match. Får de jubla i eftermiddag också? Foto: Arkivbild

LIVE: Följ Vimmerbys jakt på fjärde raka i derbyt mot IKO

ISHOCKEY 16 november 2025 11.20

Vimmerby Hockey har tagit tre raka segrar i Hockeyallsvenskan. Därmed har man brutit en ny barriär. Nu väntar IK Oskarshamn i ett derby i VBO Arena, där det väntas bli lapp på luckan.

Vår liverapportering börjar strax före nedsläpp. Häng med här nedan!

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

