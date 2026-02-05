Spelardomen över VH: Värsta klubben att spela för – och sämst arena

Vimmerby Hockey är den klubb som spelarna i Hockeyallsvenskan helst inte spelar för. Foto: Arkivbild

Sportbladet har genomfört en stor enkät med 127 spelare i Hockeyallsvenskan med frågor som vilket lag man tror går upp, vilken spelare som är mest under- och överskattad – och vilken klubb man helst inte spelar för. Resultatet är mindre smickrande för Vimmerby Hockey.

127 spelare från Hockeyallsvenskans samtliga 14 lag har deltagit i enkäten som genomfördes i slutet av januari.

På frågan vilket lag som åker ur Hockeyallsvenskan hamnar Vimmerby Hockey på tredje plats med 22,1 procent av rösterna. Västerås IK är etta på 38,6 procent och Troja-Ljungby tvåa på 33,9 procent.

Kaptenen: "Har noll förståelse för det"

AIK är klubben som spelarna helst representerar med 24,4 procent av rösterna. Vilken klubb man helst inte spelar för? Vimmerby Hockey. Med 37 procent av rösterna är klubben klar etta på listan före Almtuna och Västerås. Ett resultat som lagkaptenen Jakob Karlsson ställer sig frågande till.

– Det har jag noll förståelse för. Nästan alla som går till Vimmerby skriver snabbt betydligt bättre kontrakt med större klubbar. Vill man utvecklas och trivas ska man gå till VH, no doubt, säger han till Sportbladet.

Överlägset sämst arena

Almtunas supportrar röstas fram som seriens i särklass sämsta med 63,7 procent, medan Vimmerby Hockey har näst sämst fans (8,7 procent). Enligt spelarna har Björklöven bäst supportrar med 54,3 procent av rösterna.

Så till frågan om vilket lag som har sämst arena i Hockeyallsvenskan. Den kategorin "vinner" Vimmerby Hockey i överlägsen stil då 67,7 procent av spelarna rankar VBO Arena som värst i serien. Almtuna är tvåa på listan med 26,8 procent av rösterna.

VH-bekante George Diaco blev framröstad som seriens näst bästa spelare, endast slagen av Scott Pooley. Samtidigt verkar det finnas höga krav på poängkungen. Han blev nämligen samtidigt femma på listan över seriens mest överskattade spelare (3,2 procent).