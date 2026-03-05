Kommunalrådet lyrisk – bekräftar diskussioner kring hallen

Eva Kindstrand Ströberg (S) kunde inte följa matchen på plats i VBO Arena. Men kommunstyrelsens ordförande jublar över det säkrade kontraktet. – Att ha någon form av elitidrott i en kommun betyder jättemycket, säger hon.

Det är mycket möten som politiker. Det gjorde att kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) inte kunde vara på plats i Tigerkulan för att följa dramatiken mot Södertälje SK.

Vimmerby säkrade en poäng och tog matchen till övertid. Sekunder återstod då i matchen mellan Mora och Västerås och när alla inblandade parter insåg att ställningen 2-2 stod sig där bröt det stora jublet ut.

Vimmerby Hockey hade säkrat en tredje säsong i Hockeyallsvenskan. Denna gång utan att behöva spela ett ovisst nedflyttningskval.

– Det är fantastiskt. Jättekul, verkligen. Jag tänker mest på hela staden och vad hockeyn betyder för näringslivet och inte minst alla barn och unga som är engagerade i hockeyn. Nu får de fortsatt ha sina allsvenska förebilder och det känns fantastiskt bra. Våra LiU-elever har också ett hockeyallsvenskt lag att sträva emot. Det är en stor glädje och lättnad. Bra gjort, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Känns som man har hittat hjärtat"

Hon följde gårdagens match från tv-soffan och var senast på plats i hallen när Vimmerby besegrade IK Oskarshamn med 3-0.

– Men jag har följt dem hårt. Eric (Karlsson) har pratat om hjärtat och det känns som att man verkligen har hittat det. Man har en liten spelarbudget och de förutsättningar man har, men något har man hittat. Spelare vill komma till Vimmerby och de vill stanna kvar. Sedan lever de på hockeyn och vissa har en annan strävan såklart, men det är superkul.

Kommunalrådet ser det som att Vimmerby nu har etablerat sig på den här nivån.

– Det betyder jättemycket och att ha någon form av elitidrott i en kommun är jätteviktigt. Det skapar förebilder och visar att man faktiskt kan komma långt med ideellt arbete, vilja och ett jädraranamma. Det har klubben verkligen visat.

Annons:

"Hallen är uppe på tapeten"

Kindstrand Ströberg bekräftar också att det pågår samtal mellan kommunen och föreningen kring ishallen.

– Det förs samtal med klubben nu och jag vill inte föregå dem, men det jag vet sedan tidigare är att vi klarar kraven från Hockeyallsvenskan. Vi kan spela med den hall vi har. Sedan förstår jag att föreningen har andra ambitioner, men vi ska försöka mötas i det och jag vill inte föregå de samtalen.

Är det upprustningar och förbättringar av hallen det handlar om?

– Ja, hallen är uppe på tapeten nu och det är diskussioner som förs. Klubben har sina tankar och idéer och vi får försöka mötas där någonstans. Det pågår diskussioner nu och vi kommer ju få dit moduler till omklädningsrum för både killar och tjejer. Det blir ordentligt och var det vi tog beslut om i höstas.

Hur långt bort är en helt ny arena där ni är en part?

– Ganska långt bort ändå. Det är om någon företagsetablering eller befintligt företag ser stora möjligheter att göra något tillsammans, men det är ganska långt bort fortsatt. Vi får göra det bästa vi kan av det vi har.