04 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVECHATT: Ställ dina VH-frågor till våra reportrar

Vimmerby Hockey är på säker mark i tabellen inför kvällens match mot Södertälje. Nu kan du ställa frågor eller dela dina tankar om säsongen med DV:s hockeyreportrar. Foto: Arkivbild

LIVECHATT: Ställ dina VH-frågor till våra reportrar

ISHOCKEY 04 februari 2026 10.10

Det börjar dra ihop sig i Hockeyallsvenskan. Med tio matcher kvar att spela är Vimmerby Hockey på säker mark i tabellen men bottenstriden ser ut att bli jämn hela vägen in. Ställ dina frågor till DV:s reportrar inför slutspurten eller dela med dig av dina tankar kring säsongen. 

Annons:

Blir det någon spetsvärvning?

Vem har varit säsongens utropstecken – och besvikelse?

Finns det spelare som borde få mer speltid?

Vilka förändringar i VH skulle du vilja se?

Vilket betyg vill du ge Vimmerby Hockeys säsong så här långt?

Diskutera säsongen och den rafflande avslutningen som väntar med oss. Ladda på med frågor nedan så svarar vi så snabbt vi har möjlighet. Vi hörs!

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt