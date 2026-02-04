LIVECHATT: Ställ dina VH-frågor till våra reportrar

Vimmerby Hockey är på säker mark i tabellen inför kvällens match mot Södertälje. Nu kan du ställa frågor eller dela dina tankar om säsongen med DV:s hockeyreportrar. Foto: Arkivbild

Det börjar dra ihop sig i Hockeyallsvenskan. Med tio matcher kvar att spela är Vimmerby Hockey på säker mark i tabellen men bottenstriden ser ut att bli jämn hela vägen in. Ställ dina frågor till DV:s reportrar inför slutspurten eller dela med dig av dina tankar kring säsongen.

Blir det någon spetsvärvning?

Vem har varit säsongens utropstecken – och besvikelse?

Finns det spelare som borde få mer speltid?

Vilka förändringar i VH skulle du vilja se?

Vilket betyg vill du ge Vimmerby Hockeys säsong så här långt?

Diskutera säsongen och den rafflande avslutningen som väntar med oss. Ladda på med frågor nedan så svarar vi så snabbt vi har möjlighet. Vi hörs!