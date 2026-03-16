16 mars 2026
Vimmerbysonen ser ut att stanna utomlands ett år till

Linus Hultström ser inte ut att återvända till Sverige, enligt Sportbladet. Foto: Bildbyrån

Vimmerbysonen ser ut att stanna utomlands ett år till

ISHOCKEY 16 mars 2026 21.00

Efter dundersäsongen 2024/2025 med 42 poäng i SHL belönades Vimmerbysonen Linus Hultström med ett nytt utlandsäventyr. Nu ser han ut att stanna i Schweiz, enligt Sportbladets uppgifter.

Den som drömmer om att den blivande 34-åringen ska göra en säsong med moderklubben Vimmerby Hockey får nog därför drömma vidare ett tag till. 

Efter att ha vräkt in 42 poäng på 52 matcher säsongen 2024/2025 blev det en ny vända utomlands för Linus Hultström. Den poängstarke backen, som tidigare varit två säsonger i KHL med god poängskörd, skrev på för schweiziska EHC Biel-Bienne. 

Där har han svarat för 21 poäng på 47 matcher. 

Den OS-meriterade Vimmerbybacken är förstås alltid ett drömnamn för Linköpings HC och det har även spekulerats i en återkomst redan till kommande säsong.

Sportbladets senaste uppgifter är dock att Hultström siktar på att fullfölja kontraktet i Schweiz. Han har ett år kvar och för LHC skulle det bli för dyrt att köpa ut eller kompensera honom för det sista året på kontraktet. 

"Utgångsläget just nu är i alla fall att Hultström fullföljer sitt kontrakt med Biel", skriver Sportbladet i sitt Silly-surr.

I sin SHL-karriär har Linus Hultström mäktiga 273 poäng på 543 matcher.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

