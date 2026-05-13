Nyckelspelaren stannar i Vimmerby Hockey: "Tog stora steg"

Förra säsongen växte Arvid Hurtig ut till en av Vimmerby Hockeys bästa och mest pålitliga backar. Nu förlänger han sitt kontrakt. – Han tog stora steg och det kommer vi garanterat få se mer av, säger sportchefen Pelle Johansson.

Truppbygget fortsätter för Vimmerby Hockey och en viktig pusselbit är på plats. Arvid Hurtig fortsätter i klubben. Backen, som snittade omkring 22 minuter per match och svarade för tolv poäng, har förlängt kontraktet.

– Hurtig tog ett stort ansvar både i omklädningsrummet och i sin roll på isen direkt under sin första säsong med oss och han visade tydligt vilken typ av spelare och person han är. Han tog stora steg förra säsongen och det kommer vi garanterat få se mer av, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.