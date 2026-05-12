Milton öppnar för spel – trots spricka i handen och gips

Den hårdföra mittbacken kan vara tillbaka i startelvan redan mot Svärtinge. Foto: Arkivbild

En spricka i vänsterhanden och armen i gips. Ändå utesluter Nathalie Milton inte spel mot Svärtinge SK. – Min pappa kommer ha ihjäl mig nu, men det är troligare att jag spelar än att jag inte gör det, säger den rutinerade mittbacken.

Nathalie Milton fullföljde matchen mot Hjulsbro trots viss smärta i vänsterhanden efter en tidig smäll. På bussen tillbaka till Vimmerby började handen bli blå och morgonen efter var den ”illröd”. Efter ett besök på sjukhuset konstaterades en spricka i vänsterhanden.

– Jag tänkte att rött är aldrig bra... Tyvärr visade det sig att sprickan har kommit vid en led och det är en lös benbit som sitter mellan benet och sprickan. Det är lite oklart om den kommer att växa ihop eller om vi behöver operera in ett stift. Jag ska träffa en läkare och ta nya röntgenbilder på fredag så får vi se, säger VIF-backen.

"Det är extra frustrerande"

Just nu går hon med armen i gips men är inte särskilt påverkad i övrigt. Hon kan jobba som vanligt och känner själv ingen smärta.

– Det är det som är det sjuka. Jag har en spricka i handen men har inte ont. Då är det extra frustrerande att gå med gips, det känns liksom inte rimligt.

Därför har hon heller inte uteslutit spel redan i hemmamatchen mot Svärtinge.

– Om jag hade haft ont så hade det varit lättare att stå över, men just nu har jag ”bara” en gipsskena på utsidan och kan spela om jag vadderar den. Det finns de som har spelat i allsvenskan med helgips och jag sitter med en domarcoach i huset (Jonas Karlsson, reds. anm.) så jag vet vad man får och inte får spela med, säger Milton och skrattar.

Hon fortsätter:

– Klart att det kanske kan bli värre av att spela men det kan bli värre av att jag jobbar också. Jag tänker någonstans att sprickan är där och vi kan väl säga att jag har en plan för att jag skulle kunna spela.

Stolt över yngre lagkamraterna

Vimmerby IF hade problem med Svärtinge SK under förra säsongen. Då blev det mållöst på hemmaplan och bara en poäng på två matcher.

– Vi har mött dem flera gånger tidigare och de spelar med en mittback som är som en kopia av mig, lång och nickstark. Annars spelar de långa bollar på Bengt, det är långa bollar hela tiden.

Hittills har VIF tre segrar på fem matcher och Nathalie Milton är stolt över sina betydligt yngre lagkamrater.

– Jag tycker att vi har varit starka hela säsongen. Man behöver förstå att vi är i en generationsväxling och har satsat på de yngre som har gjort det helt fantastiskt hittills. Senast hade vi fyra spelare i startelvan som gör sin första ordentliga säsong i division två och som gör det otroligt bra. Det är helt rätt av klubben att satsa på framtiden. Jag är 39 år och med tanke på min benskörhet har jag inte fem år kvar, haha.

Själv har hon lagt skorna på hyllan upprepade gånger men hela tiden återvänt till fotbollsplanen.

– Jag har nästan slutat räkna hur många gånger det blivit. Det är svårt att sluta. Fotbollen är fortfarande jättekul, även om man är skadebenägen.

Viktig "mamma-roll"

Hennes rutin och ”mamma-roll” i laget är guld värt för ett ungt Vimmerby IF, både på och utanför planen.

– Ja, jag ser min roll som jätteviktig i att samla ihop flocken och det behöver jag inte vara på planen för att göra. Som mamma med en elvaåring där hemma vet jag dessutom hur prestationen är för de yngre spelarna.

Om vi får se Nathalie Milton i startelvan mot Svärtinge återstår däremot att se.

– Min pappa kommer ha ihjäl mig nu men det är troligare att jag spelar än att jag inte gör det. Om jag hade haft ont hade det varit lättare att stå över, men vi får se.