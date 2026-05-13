Känd föreningskämpe fick ta emot årets Vitsippspris

I måndags höll Kristdemokraterna sin återkommande vårfest. Då delades också det årliga Vitsippspriset ut. I år gick det till en lokalt känd föreningskämpe.

Hemlig gäst på den traditionsenliga vårfesten var Erling Åberg från Pelarne. Han fick berätta om bygdens kamp för Körsbärskullen. Skolan lades ned 2008 och åtta år senare stängdes även förskolan.

Körsbärskullens ekonomiska förening fick sedan köpa just Körsbärskullen av kommunen för en symbolisk summa.

Han berättade om hur en rad lokala entusiaster lagt ned ett oändligt antal timmars oavlönat arbete för att renovera lokalerna, som nu har blivit ett välbesökt vandrarhem.

Erling Åberg, som också är en flitig fotograf, har varje år i fotoboksform dokumenterat aktiviteter och insatser kopplade till Körsbärskullen. Han är också aktiv i styrelserna för Pelarne Hembygdsförening, Pelarne Skytteförening, Pelarne församlingsråd och i princip alla de föreningar som finns i bygden.

Så löd motiveringen

När den hemliga gästen var färdig med sitt föredrag var det hans tur att bli överraskad. Då överlämnade nämligen Kristdemokraternas ordförande Nina Myrefelt årets Vitsippspris till honom.

Priset tilldelas personer som bidragit till samhället genom ideella insatser. Priset består av ett diplom och en glaspjäs.

Motiveringen till att just Erling Åberg fick det var följande: "Vitsippspriset 2026 tilldelas Erling Åberg. Med kärleken till hembygden som drivkraft personifierar Erling uttrycket att utan ett levande och aktivt föreningsliv och civilsamhälle stannar samhället. Alltid positiv, med inställningen att "detta löser vi tillsammans", hugger han i varhelst det behövs. Hur många timmar ideellt arbete Erling lägger ned varje vecka är svårt att säga, men en sak är säker – han gör skillnad".

Kvällen innehöll även uppvaktning av jubilarer, sallader, fika och lotteri. De tre toppkandidaterna i kommunvalet presenterades också samt redovisade partiets prioriterade valfrågor lokalt.