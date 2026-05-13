Givet för familjen Lindegren att besöka ALV på öppningsdagen

I dag öppnar Astrid Lindgrens Värld för säsongen. För familjen Lindegren med Tommy och Josefine och deras tre barn från Jönköping var det givet med ett besök på öppningsdagen.

Det blev en kylslagen och regnig premiär för Astrid Lindgrens Värld på onsdagen. Familjen Lindegren från Jönköping trotsade vädret och begav sig till Vimmerby för att besöka sagoparken på säsongens första öppningsdag.

– Det här är den roligaste platsen för våra barn att vara på och vi ser det som en jättestor fördel att vara här. Vi har också mormor och morfar som bor väldigt nära och som vill vara med och uppleva den här upplevelsen med oss, säger Josefine Lindegren.

"Finaste julklappen"

Tommy och Josefine Lindegren och deras tre barn – tvillingarna Wilda och Freya på tre år och Saga som är ett och ett halvt år – fick årskort på Astrid Lindgrens Värld i julklapp av mormor och morfar i vintras.

– Det är den finaste julklappen vi har fått av dem. Vi vill passa på att åka hit så mycket som möjligt. Öppningsdagen är den bästa dagen på året. Förra året var vi också på öppningsdagen och det blev ytterligare ett par besök under året, säger Josefine Lindegren.

Vad är tjusningen med att besöka ALV och parken?

– Det är alla sagor och få historierna att bli verkliga. Barnen fastnar för Astrid Lindgrens historier från start och det gör de med alla föreställningar och lekparker och det finns bra ytor och miljöer. De satsar mycket på att göra parken roligare och bättre för barnen och det uppskattas, säger Josefine Lindegren.

Vad ser ni mest fram emot i dag?

– Just nu är det Pippi som hägrar mest. Det ska även bli kul att få se den nya Madicken-miljön vid midsommar.

I dag invigdes även den nya infartsvägen till parken av Kling, Klang och Fröken Prysselius.

– Den var väldigt smidig, inga konstigheter.