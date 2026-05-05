"Porten till stadskärnan" ska få helt nytt utseende – så kan det se ut

Så här skulle det kunna se ut på kvällen. Foto: Vimmerby kommun

Här är arbetsmaterial och förslag på hur det skulle kunna se ut, men innebär alltså inte att det blir exakt så här. Foto: Vimmerby kommun

"Porten till stadskärnan" ska få helt nytt utseende. Kommunen, Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen är överens om ett nytt gestaltningsprojekt på Kyrkogårdsgatan. – Vi vill ge stadskärnan en upprustning, säger kommunstyrelsens Lars Johansson (V).

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde blev det klart med ett helt nytt gestaltningsprojekt i centrala Vimmerby. Det rör sig om en port till stadskärnan som ska få ett helt nytt utseende och en ordentlig uppryckning.

Bakgrunden ligger nästan tio år tillbaka i tiden.

– För tio år sedan tog vi ett gestaltningsprogram vid namn "Vackra Vimmerby". Det var ett väldigt ambitiöst och snyggt program, men som det inte har blivit någon verkstad av. Jag behöver inte säga vad jag tycker om att det inte har blivit någon verkstad av det, men de senaste två åren har vi jobbat mer här och nu för att få saker gjorda, säger Lars Johansson (V).

Det här beskriver han också har gått hand i hand med en utsträckt hand från Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen.

– Driften måste kommunen sköta, men de kan bidra ekonomiskt och sedan vi gav uppdraget till Gunilla (Gustafsson) har hon fått en pott med pengar till mindre projekt. Vi hade ju senast det som presenterades på Fisktorget i förra veckan.

"Utveckling, förfining och attraktion"

Nu har man dessutom satt ihop en gestaltningsgrupp bestående av flera olika tjänstepersoner.

– Vi har en planarkitekt i Johan Mood som är sammankallande i den här gruppen och där tittar man på att ge stadskärnan en upprustning. Nu får vi beta av de här projekten en efter en.

En av dem är Kyrkogårdsgatan och specifikt den biten som går förbi Vimmerby Sparbank.

– Banken vill bidra till att det blir finare och tryggare där.

En bild som bankens vd Axel Tunek bekräftar.

– Vi började sträcka ut handen och varför gör en sparbank och en stiftelse det? På en liten, lokal ort – med begränsat marknadsområde – är det väldigt viktigt att det hela tiden sker en framdrift, att man ökar attraktionen och tryggheten. Det är som vi ofta säger att banken mår inte bättre än orten den verkar på. Det här handlar om utveckling, förfining och attraktion. Sedan råkar banken ligga intill, men det är inte grunden i det här. Det här är porten in till stadskärnan när man promenerar dit och det är en passage in i stan för både folk som bor här och turister. Det är jätteroligt att vi kan vara med och bidra, säger Axel Tunek.

Så ser tidsplanen ut

Nu har gestaltningsgruppen arbetat fram ett förslag till en ritning.

– Det är lite av en fantasiritning, men den visar känslan av visionen. Det är en ganska mörk gata som det är nu och det handlar också om belysning med lite gammaldags stolpar och hängande lyktor i vajrar över. Gatan är bred men blir ändå som en gränd, säger Lars Johansson.

Belysningen kan också bytas ut till olika teman och då exempelvis till julbelysning under den perioden. Det kommer också bli träd, planteringar och sittmöjligheter på gatan.

– Det blir väldigt inbjudande för besökare eller boende att dra sig mot centrum. Den utvecklingen kan vara jättebra och man ska vilja strosa runt här under kvällstid, säger Sparbanksstiftelsens vice ordförande Anette Fahlström.

Hur ser tidsplanen ut?

– Det ska göras under 2026 och vi har beslutat tillsammans att det ska genomföras i relativ närtid, men vi har inte satt någon detaljerad tidsplan. Det finns ingen färdig plan, utan vi får se vad de kommer fram till i gruppen. Nu är beslutet att det här ska påbörjas och det finns ett ja, säger Lars Johansson (V).

"Är av större dignitet"

Kommunen har en kvarts miljon kronor avsatta för ändamålet i budgeten.

– Det är ett trepartsprojekt och banken och stiftelsen går in med ungefär drygt lika mycket. Det är en ganska stor investering för banken, men vi har sagt att vi har en pott med pengar och det finns ett tak, men vi kommer kunna täcka det här inom den potten, säger Axel Tunek.

Diskuterar ni fler projekt eller ställen?

– Det är inget vi har pratat med banken om, men det är säkert intressant att ta upp frågan. Det finns fler områden i stadskärnan som inte är så roliga och ett sådant är utanför Rusta. Där behövs det en uppryckning. Vi har haft en budget för det här i många år, men en pott på 250 000 kronor räcker inte till så stora projekt. När vi nu kan samköra det här så kan vi göra något ordentligt, säger Lars Johansson.

Banken och stiftelsen har nu upparbetade kanaler där man pratar om detta.

– Det mesta är punktinsatser som inte är av den här digniteten. Det här är av större dignitet både vad gäller ingrepp, projekttid och pengar, säger Axel Tunek.

För kommunen är det nu viktigt att det blir en röd tråd av detta.

– Det finns ett arv att bära för stadskärnan i Vimmerby och man får vara varsam med vilka saker man gör. Det här handlar om att lyfta något för alla som bor här och då vill stiftelsen vara med, säger Anette Fahlström.

I den ritning som finns är det också muralmålningar på fasaderna vid Kyrkogårdsgatan.

– Det är en ambition vi har, men det blir i sådana fall längre fram. Det är inget som är med i det här skedet och det krävs extra medel för konstnärliga utsmyckningar. Jag hoppas att fastighetsägare ser värdet i att få den utsmyckningen, men det kan också vara på andra platser och behöver inte vara torgnära. Det kan vara utanför stadskärnan, exempelvis i ett bostadsområde, säger Lars Johansson.

Ska ta fram fler platser

Gestaltningsgruppen, som alltså består av egen personal i kommunen, tittar nu vidare på andra projekt.

– Vi har sagt att de ska fortsätta att jobba och ta fram platser vi kan ta ställning till. Sedan kan det bli något annat nästa år och ytterligare något mer året efter det. Vi har även sagt att det ska bli belysningsprojekt ute i kransorterna, så att det kommer trygghetsskapande belysning även till Södra Vi och Frödinge exempelvis.

Banken och stiftelsen vill också vara tydliga med att de inte alls lägger sig i själva utformningen.