REGERINGENS KRISDRAG – SÄNKER SKATTEN PÅ DRIVMEDEL

Regeringen sänker skatten på bensin och diesel med tre kronor. Förändringen gäller i fem månader från och med 1 juli.

Bakgrunden är de ökande priserna på olja som är en följd av kriget i Iran. Totala summan för krispaketet ligger på 17,5 miljarder och bland annat sänks alltså skatten på bensin och diesel med tre kronor per liter. För att få igenom sänkningen krävs ett godkännande från EU.

– Det ger betydande effekter för hushåll och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, sa Martin Kinnunen (SD) på pressträffen.

Utöver det satsas en miljard på utökat elstöd, höjd elbilspremie och en uppmuntran om att köpa fossilfria bränslen. Det ska också bli billigare att åka kollektivt.

– Även Sverige drabbas och vi drabbas främst genom prisgenomslaget, det är det vi vill möta, sa finansminister Elisabeth Svantesson.