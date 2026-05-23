UPPGIFTER: Profilen tar över tränarjobbet i Kalmar HC

Enligt uppgifter till Expressen har Kalmar HC löst tränarfrågan till kommande säsong. Mattias Karlin, tidigare huvudtränare i både Västerviks IK och MoDo Hockey, uppges leda Kalmar HC säsongen 2026/2027.

Efter fem säsonger gick huvudtränaren Viktor Tuurala och Kalmar HC gick skilda vägar. Tuurala var med och tog upp klubben från Hockeyettan till toppen av Hockeyallsvenskan. Årets säsong tog slut i en sjunde och avgörande match mot Södertälje SK.

En kort stund efter säsongens slut presenterades Victor Tuurala som AIK:s nya huvudtränare och Kalmar HC uppges nu ha hittat rätt i sökandet efter en ny huvudtränare.

Enligt Expressen har ett flertal tränare fått frågan om att ta över Kalmar HC. Nu handlar det om MoDo:s tidigare tränare Mattias Karlin som kommer ta med sig Mikael Sundell till Kalmar. Expressen skriver att Mattias Karlin är överens med Kalmar då han finns tillgänglig på marknaden efter att avtalet med MoDo gick ut 30 april. Mattias Karlin fick sparken av MoDo i december efter att klubben upplevt en tuff period i Hockeyallsvenskan

Mattias Karlin har spenderat mycket tid i Småland i och med att han gjorde totalt tio säsonger i Västerviks IK. Han lyckades ta Västerviks IK från division 2 till ett topplag i Hockeyallsvenskan.

Kalmars general manager Daniel Stolt, som jobbade tillsammans med Karlin i VIK, är fåordig när Expressen når honom gällande Karlins intåg i Kalmar.

"Det finns ingenting klart i den frågan", säger han till Expressen.