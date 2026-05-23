TILLTÄNKT SPETSSPELARE KLAR FÖR KALMAR HC

Kalmar HC har släppt en intressant värvning. Reece Vitelli är värvad som en tilltänkt spetsspelare som ska leverera poäng.

Kontraktet med den kanadensiska forwarden Reece Vitelli sträcker sig över kommande säsong. 24-årige Reece Vitelli kommer närmast från spel i ECHL med Savannah Ghost Pirates och spelade även AHL-hockey med Manitoba Moose under den gångna säsongen.

Reece Vitelli har spelat 192 matcher i ECHL och producerat 157 poäng fördelat på 43 mål och 114 assists. Det har blivit 48 matcher i AHL och 12 poäng för Manitoba Morse och Tuscon Roadrunners.

Han har nu fastnat på Daniel Stolts radar och gör flytten över Atlanten för att spela i Kalmar HC nästa säsong.

"Jag är väldigt glad över att ansluta till Kalmar inför den kommande hockeysäsongen. Jag har bara hört gott om organisationen och staden. Jag ser verkligen fram emot att säsongen drar igång så att vi kan utmana om ett mästerskap", säger Kalmar HC:s senaste nyförvärv i ett pressmeddelande.

Kalmar HC:s general manager Daniel Stolt ser många uppsidor i Reece Vitellis spel.

"Reece Vitelli är en skridskostark, rightfattad och mångsidig forward som bidrar med hög arbetskapacitet. Han kan spela alla tre forwardspositionerna vilket ger oss flera valmöjligheter. Vi räknar med att Reece ska kunna bidra över hela isen och med en del poäng", säger Daniel Stolt.