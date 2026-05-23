Husföretaget bjuder in – till countryfest i början av juni

Den 5 juni bjuder Småland Hem in till öppet hus och countryfest. Jens Carlsson är vd. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Det är den 5 juni som Småland Hem, som funnits i Vimmerby sedan 2024, bjuder in till både öppet hus och countryfest i sina lokaler i Vimmerby.

"Den 5 juni öppnar Småland Hem dörrarna till sin fabrik i Vimmerby för en inspirerande dag fylld av husdrömmar, möten och härlig countrykänsla", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Under eftermiddagen är såväl privatpersoner som arbetssökande och samarbetspartners välkomna till ett öppet hus där framtidens boende står i fokus.

Under dagen får besökarna möjlighet att träffa teamet bakom Småland Hem och prata om allt från nybyggnation och husdrömmar till arbetsmöjligheter och framtida samarbeten. På plats kommer det även finnas leverantörer och samarbetspartners som berättar mer om materialval, lösningar och möjligheterna inom modernt husbyggande.

"Kan komma nära"

För att det ska bli en extra festlig upplevelse går hela eventet i countrytema med livemusik från bandet Foxbone, mat och dryck samt en avslappnad och välkomnande atmosfär.

– Vi vill skapa en dag där människor kan komma nära både våra hus och människorna bakom dem. Oavsett om man funderar på att bygga nytt, söker jobb eller bara är nyfiken på vår verksamhet hoppas vi att många vill komma och uppleva Småland Hem på plats, säger vd:n Jens Carlsson.

Det blir också en mekanisk tjur och där går det att utmana fabriksledningen. Det blir en western femkamp och det går att tävla i nattduell, lassokastning och skyttesimulator.