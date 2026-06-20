Kim Johansson har skrivit på för Kalmar – "Känns riktigt bra"

Kalmar HC berättar i ett utskick att man nu kommit överens med backen Kim Johansson om ett kontrakt över två år. Kim med ett SM-silver med moderklubben Luleå och sju juniorlandskamper i Tre kronor på cv:t.

Han har dessutom många år i Allsvenskan med bland annat Västervik. Kim kommer närmast från finska ligan och Jukurit där han gjorde 47 poäng på 96 matcher under två säsonger.

I utskicket från Kalmar HC berättar 28-årige Kim om hur han känner inför övergången.



– Känns grymt kul att få komma till Kalmar. En förening som vill framåt och har ambitioner, vilket var det som lockade mest! När Daniel ringde kände jag direkt att det skulle passa bra för mig och familjen. Ska bli grymt kul att stå på rätt sida i Hatstore arena och få återuppleva atmosfären som hemmaspelare.

Klubbens general manager Daniel Stolt hälsar honom välkommen med följande ord:



– Kim kommer bli en viktig spelare hos oss med sin erfarenhet och rutin. Det är en stark skridskoåkare med offensiv uppsida som säkerligen kommer leverera en hel del poäng för oss. Att Kim väljer att skriva två år med oss känns riktigt bra.