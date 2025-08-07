Flera nya regler i Hockeyallsvenskan – "Kan utveckla sporten"

En ny säsong i Hockeyallsvenskan är runt hörnet. Nu meddelas att flera nya regler införs.

Totalt rör det sig om fyra regeljusteringar i Hockeyallsvenskan. Två av dem testas enbart i den här ligan medan övriga två gäller även i andra ligor.

Samtliga fyra regeländringar börjar gälla omedelbart, alltså redan från träningsmatcherna.

– Vi har tagit fram flera förslag som vi tror kan utveckla sporten i rätt riktning. Två av dem, regeln vid förlängning och förändringen vid tekningar, har godkänts för test och kommer att utvärderas under en period, säger Erik Ryman, sportchef i HockeyAllsvenskan.

En regel unik för Hockeyallsvenskan är att det inte längre är tillåtet att spela ut pucken ur anfallszon under förlängning i grundserien. Om det ändå sker ska spelet stoppas och återstartas i felande lags försvarszon. Laget som gjort fel får inte byta spelare och det andra laget får välja vilken sida spelet ska återstartas på. Ett lagstraff för "delay of game" utdelas om det sker en andra gång av samma lag.

Regeln gäller dock inte ett lag som spelar i numerärt underläge och regelns syfte är att få till mer anfallsglad hockey.

"Det ska inte vara tillåtet att gå hem och "börja om", skriver man.

Centern byts ut

Den andra regeln unik för Vimmerbys och Kalmars serie är att centern kommer bytas ut från tekningen i stället för att varnas om laget gör fel. Vid en andra förseelse blir det utvisning precis som tidigare.

"Syftet är att man inte alltid ska ha "två chanser". Linjedomarna kommer att fortsätta att se till att centrarna har som syfte att spela pucken i samband med nedsläppet. Däremot kommer man ha mer överseende än tidigare vid sekundära situationer för att hjälpa till att hitta ett bättre flyt i spelet", skriver Hockeyallsvenskan om regeln.

De två reglerna som gäller överallt handlar om att sitta på sargen och målvaktsutvisningar. Det blir förbjudet att sitta på sargen med skenorna ut mot isen om man inte är på väg att bytas in. Syftet är att inte skada spelare eller domare med skenorna. Först varnas båda lagen om detta sker och händer det igen för någon spelare i något lag ska ett mindre straff utdömas.

Om en målvakt åker på en utvisning ska straffet avtjänas av någon utespelare som var på isen när spelet stoppades. Tidigare gällde att det skulle vara en som var på isen när förseelsen skedde.

– Vi är stolta över att som liga få driva utvecklingen av dessa regeländringar, som vi själva tagit initiativ till med målet att förbättra ishockeyn även i ett internationellt perspektiv. HockeyAllsvenskan blir nu den första proffsligan att testa förbudet mot att spela ut pucken ur anfallszonen under förlängning i grundserien. Efter vår utvärdering och rapport till IIHF hoppas vi att fler ligor runt om i världen följer efter, säger Erik Ryman.