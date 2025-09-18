Stolt gillar uppskruvade förväntningar: "Målbilden är att vi ska bli bättre"

Sportchefen Daniel Stolt uppskattar de uppskruvade förväntningarna på Kalmar HC som slutade sexa och gick till kvartsfinal i Hockeyallsvenskan i fjol. Foto: Bildbyrån

Sjätteplats och kvartsfinaluttåg i fjol. Nu har förväntningarna på Kalmar HC skruvats upp. Det tycker sportchefen Daniel Stolt är rätt. – Vi ska ha förväntningar på oss och jag tycker inte att det är konstigt, säger Daniel Stolt.

Till följd av skadorna på backarna Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson och tilltänkte toppbacken Clay Hanus avbrutna kontrakt var Kalmar HC och sportchefen Daniel Stolt tvungna att agera och bege sig ut på spelarmarknaden för att hitta förstärkningar.

– Det har såklart varit rätt så mycket att göra. Sedan förra söndagen har jag lagt bra många timmar på att leta fram namn och ringa runt. När man har fått fram namnen blir det att ta referenser, titta video och hitta något som passar och som också ska vara spelklart snabbt. Då försvinner de nordamerikanska namnen direkt och det har varit att gå på svenskt i det här läget. Det har varit stressigt, men vi har ändå löst det rätt så bra efter förutsättningarna vi hamnade i, säger Daniel Stolt.

Kalmar HC har löst backbesvären med att plocka in Malmö-backen Felix Carell på lån och skriva kontrakt med SHL-meriterade backarna Samuel Jonsson och Wilhelm Westlund.

– Vi har skrivit kontrakt med Samuel för säsongen. Vi behövde ha in någonting på toppen och Samuel är en spelare som vi kan kräva någonting av och där vi kan lägga istid och förväntningar. ”Wille” går in och ersätter skadad spelare. Vår förhoppning är att han ska göra det bra nog och hans förhoppning är att han ska trivas med oss, då får man titta på en fortsättning resten av säsongen. Vi fick till ett snabbt lån med Carell som är en rejäl och mogen back. Förhoppningen är att vi ska trivas med varandra och att han blir kvar hela säsongen. Det har varit snabba lösningar och vi är nöjda med dem. Vi får in både ungdomlig entusiasm och framtidstro i Carell och rutin och erfarenhet i ”Wille” och Samuel, säger Daniel Stolt.

"Ska ha förväntningar på oss"

Kalmar HC slutade tia under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan och slog till med en sjätteplats i fjol. Till årets säsong är tanken att Kalmar ska ta nästa steg. Förväntningarna har skruvats upp, vilket Daniel Stolt är tillfreds med.

– Utifrån förra årets säsong ska vi ha förväntningar på oss, sedan är det lite olika med vad experter tippar och tror. Jag, Viktor (Tuurala) och spelartruppen är här för att hela tiden bli bättre och målbilden är att vi ska bli bättre och vi vill vara med och tävla. Jag gillar att vi har förväntningar på oss och någonstans måste vi lära oss att leverera när vi har förväntningar på oss. Bakom Modo, Björklöven, Södertälje och AIK, som jag tycker får stå som de fyra största favoriterna, ska vi kunna vara med och jävlas. Allt kan hända och det går snabbt i hockey. Det kan vara skador och sjukdomar och sedan är man helt plötsligt med och spelar kvartsfinal eller semifinal, säger Stolt.

Hur lyder er målsättning?

– Topp sex är en målsättning som jag tycker att vi måste ha. Vi pratar om att inte bli sämre utan bli bättre. Då måste vi ha topp sex som målsättning och spela kvartsfinal. Trots skadorna och att säsongstarten kanske blir lite annorlunda och lite tuffare tycker jag att vi ska kunna vara med och slåss om en topp sex-placering.

"Vi har tålamod med dem"

Stolt har satt ihop ett lag som är minst lika bra i år som i fjol. Två förstärkningar som sticker ut är George Diaco och Eddie Levin som har handplockats från Vimmerby Hockey.

– Hittills har de kanske inte fått poängskörden att stämma, men jag tycker att de har tagit sig mer och mer. Diaco fick peta in en puck i sista matchen och det kändes som att all tyngd på axlarna släppte lite grann. Han såg bra mycket bättre och fräschare ut direkt efter målet. Eddie har skapat otroligt mycket och kanske inte haft något värre flyt med utdelning.

Även om försäongen har varit trög är det två vassa, offensiva pjäser som den sportsliga ledningen kommer ha tålamod med.

– Vi har tålamod med dem och det är viktigt att de har tålamod med sig själva och inte blir stressade av att de gjorde si och så många poäng förra året och tänker att Kalmar tror att vi ska göra tio poäng till. Det är inte vad det handlar om utan vi bygger ett lag där vi vill ha flera kedjor som går in och levererar och kan hjälpa till och producera. Vår utmaning blir att hålla spelarna, som inte levererar för tillfället, lugna tills de börjar komma igång igen.

"Folk förstår inte hur stort det är"

Daniel Stolt, tidigare sportchef i Vimmerby Hockey, ser positivt på att klubben är kvar i Hockeyallsvenskan och har en uppmaning till invånarna och näringslivet i Vimmerby med omnejd.

– Jag tror inte att folk förstår hur stort det är och att folk måste börja förstå att det är otroligt stort. Det är bara att titta på vad det betyder i medial uppmärksamhet för Vimmerby som ort på vintern. Man får en året runt-uppmärksamhet i media och tidigare var det bara Astrid Lindgrens Värld. Hockeyallsvenskan är en av de bästa ligorna i världen och nästan alla sportintresserade har någon koppling till något lag i ligan eftersom det är så pass bra lag med Södertälje, Modo och Björklöven. Det är också unikt att ha fyra lag från samma län. Jag hoppas att Vimmerbys företagare och privatpersoner förstår nyttan av det och kan stötta Vimmerby.

Vad tror du om Vimmerbys chanser denna säsong?

– Vimmerby är fortfarande i fasen med att man måste etablera sig. Det handlar om att man måste få med sig privatpersoner som går på matcherna och företag och näringsliv som stöttar upp och skjuter in pengar. Det handlar i grund och botten om pengar och Vimmerby är på en resa och den resan är fortfarande i etableringsfasen. Vimmerby kommer vinna matcher mot topplagen, men det gäller att börja vinna de jämna och täta matcherna.

Stolt tycker att Vimmerby har sett bra ut på försäsongen med något undantag.

– De får ut mycket av materialet och har ett lag som är både större och tyngre än förra säsongen.

Ser du det som en fördel?

– Jag tror att det kan vara det om man utnyttjar det på rätt sätt. Jag själv har aldrig byggt lag på storlek utan jag tittar på andra grejer. I Vimmerbys fall tror jag att det kan vara till en fördel. Det blir inte fokus på en-två spelare som ska leverera poäng utan här blir det mer en maskin som kommer vara tunga att möta. Jag tror att Caderoth (Arvid) och Fornåå Svensson (Filip) kommer vara viktiga i poänggörandet.

Anton Carlsson hyllas

Stolt hoppas att Anton Carlsson får vara frisk och skadefri i vinter.

– En frisk Anton är en jävligt bra spelare, det är inget snack.

Hur bra tror du att han kan vara?

– Hittar man en omgivning som passar Anton så kan han vara en ledande spelare som driver spelet. Jag tror i stort sett ingen har koll på honom om du pratar med övriga sportchefer och tränare. En frisk Anton är utan tvekan Vimmerbys bästa spelare. Så bra tycker jag att han är bra. Det är en spelare jag själv gillar. Jag gillar honom som både spelare och person.

Var slutar Vimmerby i tabellen om du får ge dig på ett tips?

– Elva. Av det jag har sett tror jag att man är och nosar på den sista slutspelsplatsen om man kan fortsätta på inslagen väg, ha tålamod och se till att inte hamna i de långa förlustsviterna som blir så jäkla förödande när man ska börja äta ikapp poäng. Det spelar ingen roll om du vinner två matcher i rad om du har torskat 13 matcher i rad. Du måste minimera det till max fyra-fem förluster. Vimmerby vill slippa kvalet och plats elva är rimligt. Det finns ett par lag där jag tror att det inte funkar hela säsongen.