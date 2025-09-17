17 september 2025
Slutspelet i Hockeyallsvenskan görs om – kopierar SHL

Kalmar tog sig till kvartsfinal men åkte ut mot Södertälje i fjol. Nu ändrar Hockeyallsvenskan reglerna för slutspelsupplägget. Foto: Bildbyrån

Slutspelet i Hockeyallsvenskan görs om – kopierar SHL

ISHOCKEY 17 september 2025 10.04

Topplagen i Hockeyallsvenskan kommer inte längre ha möjlighet att välja motstånd i slutspelet.
Istället blir det samma upplägg som i SHL, något som Västerbottens-Kuriren avslöjat.

De tre högst placerade lagen i Hockeyallsvenskan har tidigare fått välja sitt motstånd i kvartsfinalen. 

Nu är det slut med det. Istället kopieras SHL-upplägget där motståndet följer en ranking utefter tabellplacering i grundserien. Bäst placerade lag möter sämst placerade lag. 

– Jag har inte fått en motivering från alla 14 lag men av det jag har hört är det en planeringsgrej. Jag har förståelse för det, att lag vill kunna boka hotell och flyg. Klubbarna vill veta vilka man möter tidigare, säger Hockeyallsvenskan sportchef Erik Ryman till Västerbottens-Kuriren, som avslöjade nyheten.

Rickard Johnston

