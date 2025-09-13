SÅ SLUTADE MOTOCROSS-SM – STOR DRAMATIK I VIMMERBY

Det kämpades in i det sista och publiken i Gnagaredalen kunde inte ta det lugnt en sekund när kampen hårdnade i herrarnas klass MX1. Anton Gole, Albin Gerhardsson, Håkon Fredriksen och Alvin Östlund spelade ut alla kort de hade när toppstriden avgjordes i Vimmerby.

MX-Women, USM 125, MX2 och MX1 körde sina SM-finaler i Gnagaredalen. Grupperna hade olika nivåer av spänning; från den redan avgjorda klass MX2 där danske Magnus Smith från DMU redan var klar vinnare. Han ställde istället upp i stora klassen MX1 där han gjorde en finfin tävling slutade totalfemma med 34 poäng. Även USM och damernas klasser var redan klara.

Bland de unga talangerna i klassen USM 125 (U17) ledde Alve Callemo från Upplands Väsby MK ointagligt redan innan SM-finalen och väl i Gnagaredalen så tog han full pott med vinst i bägge heaten och 50 poäng. Hemmaåkaren Wille Mörnwall tog dagen till ära tre poäng i första heatet.

Regnet utmanade

Efter första omgångens heat kom ösregnet och banan såg delvis ut, och kändes säkert, som ett endurospår med djupa vattenhålor och spårig sand. Damerna var de första att ta sig an utmaningen och SM-ledaren Martine Hughes från NMF höll för trycket under ett mycket slitigt andraheat. Dubbla med heatsegrar såg Martine till att SM-guldet gick till Norge. På frågan hur det kändes gav hon det självklara svaret "Det känns bra!"

Du har kört enduro också?

– Ja, jag har kört på Gotland och så Motorfestivalen.



Sista heatet såg banan mer ut som ett endurospår.

– Jo, det var väldigt krävande. Så det var bara och köra lite lugnt och göra lite misstag!

Rörd till tårar efter SM-segern

Om Martine var lugn så var vinnaren av stora MX1 mycket mer känslosam. Inte undra på för inför finalen behövde Tibro MK:s Anton Gole kämpa för att hålla flera duktiga åkare bakom sig. I heat ett kom han trea efter Håkon Fredriksen och Alvin Östlund som båda tog sig närmare poängmässigt.

I sista lerheatet kom han fyra efter att ha kört i och Albin Gerhardsson smög till sig lite poäng. Skitig med uppsprätta byxor, en skadad högerhand och en axel som värkte pushade han sig över mållinjen och blev SM-vinnare, tre poäng före Alvin Östlund.

Östlund och Fredriksen duellerade om ledningen i andra heatet i en riktig rysare som norrmannen tog hem. En själaglad Fredriksen väntade in SM-vinnaren Anton Gole vid mållinjen för en vinnarkram. Gole med röda kinder, haltandes och med tårar rinnandes firades av både åkare och familj och vänner när vår reporter bytte några ord med honom om guldinsatsen.

– Ja, det var tight på slutet. Verkligen!



Du har kört med skadad högerhand?



– Ja, den gick av för tre och en halv vecka sen... så att den är helt skrot. Det har varit ett rent helvete senaste tiden. Så det var så jävla skönt att få knyta ihop det.



Det syns ju på dig att det varit en riktig kamp. Du är helt röd och stället är trasigt.

– Ja verkligen. Extremt skönt nu. Jag gick omkull däruppe och trodde att jag sabbat allting och trodde att axeln gick ur led. Det var ett rent helvete det heatet. Det gick ju.



Hur har banan varit i sista heatet?



– Den var tuff nu i slutet. Det var den verkligen. Så jag försökte bara ta det jättejättelugnt. I och med att jag är så svag i min hand. Så det var riktigt skönt!

Här är resultaten



Slutresultat MXSM och USM 2025:



MX-Women:

1. Martine Hughes, NMF: 301 poäng

2. Matilda Huss, Göta MS: 257 poäng

3. Sara Andersen, DMU: 236 poäng



USM 125 U17:

1. Alve Callemo, Upplands Väsby MK: 376 poäng

2. Gustav Axelsson, Västerås MK: 292 poäng

3. Casper Lindmark, Stenungsunds MS: 263 poäng



36. Wille Mörnwall, Vimmerby MS: 3 poäng



MX2:

1. Magnus Smith, DMU: 345 poäng

2. Pelle Gundersen, Lunner Motorsport, 274 poäng

3. Sandro Sols, Getinge MK, 265 poäng



MX1:

1. Anton Gole, Tibro MK: 357 poäng

2. Alvin Östlund, Woxnadalens MK: 353 poäng

3. Håkon Fredriksen, Jevnaker Motorklubb: 341 poäng



29. Anton Nilsson, Målilla MK Motocrossklubb, 27 poäng

50. Robin Ember, SMK Eksjö MC & US: 1 poäng

54. Eric Andersson, SMK Eksjö MC & US: 0 poäng

54. Simon Olsson, SMK Eksjö MC & US: 0 poäng