Positivt slut på crossäsongen för Wille Mörnwall

På papperet såg det väldigt tomt ut för Vimmerby MS inför SM-finalen i helgen. Fixstjärnan Filip Bengtssons skada höll honom i depån och endast unge Wille Mörnwall fanns vid startgrindarna. Men hemmatävlingen ledde till en ganska bra insats och Mörnwall tog sina första poäng för säsongen i USM U17-klassen.

Efter tävlingen hoppade Wille upp till tabellens plats 36 med tre inkörda poäng i första heatet. Han verkade själv nöjd med tävlingen efter det leriga andra heatet.

– Jag är väl nöjd. Det var synd att det blev såhär blött.



Många förare verkade söka spår i kurvorna, vissa gick tight genom vattnet medan andra körde högt upp på den torra delen.



– Ja... det var mest att komma runt kändes det som. Det var inte så mycket och fightas för, bara spara på allt. Försöka få det i mål bara. Så försökte jag få det.



Vad tycker du om din säsong?



– Jag har två år kvar (i USM U17). Jag är femton. Nej, jag är väl nöjd med säsongen. Det var kul att ta lite poäng i första heatet. En artondeplats så jag är nöjd.



Vad finns att tänka på inför nästa säsong, några satsningar?



– Ja, det är väl SM igen. Bara hem och träna så jag är väl förberedd!



Och så den kanske viktigaste frågan – vem ska högtryckstvätta hojen?



– Ja... det blir väl jag...