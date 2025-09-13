13 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • Positivt slut på crossäsongen för Wille Mörnwall

    Wille Mörnwall tog sina första SM-poäng för året i hemmatävlingen idag. Foto: Stefan Härnström

  • Positivt slut på crossäsongen för Wille Mörnwall

Positivt slut på crossäsongen för Wille Mörnwall

MOTOR 13 september 2025 20.15

På papperet såg det väldigt tomt ut för Vimmerby MS inför SM-finalen i helgen. Fixstjärnan Filip Bengtssons skada höll honom i depån och endast unge Wille Mörnwall fanns vid startgrindarna. Men hemmatävlingen ledde till en ganska bra insats och Mörnwall tog sina första poäng för säsongen i USM U17-klassen.

Annons:

Efter tävlingen hoppade Wille upp till tabellens plats 36 med tre inkörda poäng i första heatet. Han verkade själv nöjd med tävlingen efter det leriga andra heatet.

 – Jag är väl nöjd. Det var synd att det blev såhär blött.

Många förare verkade söka spår i kurvorna, vissa gick tight genom vattnet medan andra körde högt upp på den torra delen.

 – Ja... det var mest att komma runt kändes det som. Det var inte så mycket och fightas för, bara spara på allt. Försöka få det i mål bara. Så försökte jag få det.

Vad tycker du om din säsong?

 – Jag har två år kvar (i USM U17). Jag är femton. Nej, jag är väl nöjd med säsongen. Det var kul att ta lite poäng i första heatet. En artondeplats så jag är nöjd.

Vad finns att tänka på inför nästa säsong, några satsningar?

 – Ja, det är väl SM igen. Bara hem och träna så jag är väl förberedd!

Och så den kanske viktigaste frågan – vem ska högtryckstvätta hojen?

 – Ja... det blir väl jag...

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

SÅ SLUTADE MOTOCROSS-SM – STOR DRAMATIK I VIMMERBY
BILDEXTRA: Här är resultat från helgens SM-deltävling i Vimmerby
KLART: VMS ARRANGERAR FINALOMGÅNGEN I SM
Berglund klättrar i SM-serien – ”Riktigt nöjd”
Lokala klubben vill anordna SM-tävling – ”Har ett dragplåster”

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt