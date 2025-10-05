Första SM-säsongen gav mersmak – nu siktar VMS-talangen högre

Wille Mörnwall är just nu Vimmerby MS enda SM-förare i motocross. Nu kan han göra bokslut för sin första säsong i SM-serien, som gav de första SM-poängen. – Jag har utvecklats mycket som förare, säger 15-åringen, som gläds över motocrossens uppsving i Vimmerby.

Med stjärnföraren Filip Bengtsson skadad har Vimmerby MS bara haft en förare i gång i SM-serien i motocross den här säsongen.

I september i fjol, redan som 14-åring, gjorde Wille Mörnwall sin SM-debut i U17 125 cc. Trots att motståndarna i de flesta fall var tre år äldre lyckades han kvala in till final och ta sig i mål i samtliga sina tre första SM-finalheat någonsin.

Inför säsongen 2025 var målet att köra hela SM-serien. Så blev det, och när vi nu summerar premiärsäsongen kan det konstateras att Wille har tagit rejäla kliv i utvecklingen. I SM-avslutningen i Gnagaredalen i Vimmerby kom också karriärens första SM-poäng då han slutade på 18:e plats i det första finalheatet.

Utmanande och lärorikt

– Det var jäkligt kul att tävla på hemmaplan. Tidigare har jag bara gjort det i enduro, aldrig i motocross. Självklart var det också lite extra nervöst med stor publik och många kompisar och släktingar runt banan, säger Wille.

– Sedan var det oerhört skönt att kunna köra in mina första SM-poäng. Jag hittar ju runt ganska bra på banan i Vimmerby, så visst hade jag förhoppningar om det.

Hur skulle du beskriva din första hela säsong i SM?

– Det var till största delen som jag trodde att det skulle vara; utmanande och väldigt lärorikt. Nivån är både jämnare och högre, men framför allt är det så oerhört mycket tuffare i heaten. Själv tycker jag att jag har utvecklats mycket som förare.

Siktar högre

Wille Mörnwall är född 2010 och har två år kvar i U17-klassen i SM. Den målmedvetne 15-åringen har redan siktet inställt på SM-säsongen 2026, då flera 17-åriga konkurrenter försvinner uppåt i klasserna.

– Tanken är att köra hela SM-serien. Utöver det kommer det nog inte ges så mycket tid till annan, utan det blir väl några strötävlingar när det passar, säger Wille?

Vad har du för målsättning?

– Framför allt handlar det om att bli mer stabil och ta poäng i de flesta av heaten. De banor vi har tävlat på i år hade jag aldrig kört på innan, så där har jag också skaffat mig viktig erfarenhet.

Hur ska du nå målet?

– Hård träning – framför allt fysiskt. Jag försöker köra tre-fyra pass i veckan och det gäller att komma i gång tidigt med löpningen. Sedan måste allt annat runtomkring fungera. Där är arbetet med sponsorerna viktigt, som gick jättebra i år. Att köra en hel SM-serie är inte billigt, så man hoppas ju att de hänger med på tåget även i år.

Lyfter Filips betydelse

Motocrossen i Vimmerby är på väg att få ett rejält uppsving – inte minst på ungdomssidan, vilket gläder Wille Mörwall.

– Både Edwin Astbrant och Theo Helgesson är på gång, och även där bakom finns det flera stora talanger. Här har crosskolan som drog i gång haft en stor betydelse – det har skapat ett stort intresse, säger Wille.

Även förebilder är väl viktigt?

– Ja, så är det absolut. Det gör att alla unga förare ser att det är möjligt. Därför är det så viktigt att ha en sådan person som Filip Bengtsson i klubben. Filip har hjälpt mig jättemycket, och har hur mycket erfarenhet som helst att dela med sig av till oss yngre.