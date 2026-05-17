SUPERSUCCÉ FÖR VMS-LUDVIG MED NYA BILEN I SM

I sin nya BMW slog Ludvig Fransson, Vimmerby MS, och hans co driver Hugo Nilsson till med en finfin andraplats i rally-SM i helgen. Foto: Privat

Den första tävlingen i nya bilen slutade med succé. Trots en avåkning på den allra första sträckan knep 18-årige Ludvig Fransson från Hultsfred, tävlandes för Vimmerby MS, en finfin andra plats i helgens SM-deltävling i rally i Nyköping.

De två första SM-deltävlingarna den här säsongen har slutat med en tredje och en fjärde plats i klassen JSM Standard för Ludvig Fransson. I dessa tävlingar rattade han sin ”gamla” Volvo 940.

Ett par veckor innan säsongens tredje SM-deltävling, som kördes i Nyköping den här helgen, färdigställdes Ludvigs nya bil, en BMW E46. Därför var det både lite spänt och ovisst inför start. Och det började på absolut sämsta sätt; med en avåkning 20 meter innan målgång redan på den första sträckan i fredags kväll.

– När vi startade tävlingen hade vi aldrig kört bilen riktigt fort på grus innan, utan bara ett par kortare vändor på en skogsväg hemma. Det var svårt att veta hur bilen skulle bete sig, så därför kändes det lite typiskt att vi åkte av redan på den första sträckan, säger Ludvig.

Ser fram emot hemmatävlingen

Avåkningen kostade Ludvig och hans co driver Hugo Nilsson, Ryds MK, runt 40 sekunder. Och det var ungefär vad som till slut skiljde Ludvig från segern i SM-deltävlingen.

För under de resterande elva sträckorna var ekipaget snabbast på flera av dem och avancerade ända upp till andra plats, endast 36 sekunder efter Hedesunda MK:s Arvid Larspers.

– Det är vi så klart jättenöjda med. Även om det var lite ovant i början så funkade det kanon med den nya bilen. Nu tar vi sikte på tävlingen i Kil om en månad, säger Ludvig Fransson.

I mästerskapet ligger Ludvig på en tredje plats med lika många poäng som tvåan. Totalt är det sex SM-deltävlingar som ska köras. Den femte av dessa, Emiltrofén, avgörs på vägar i Vimmerby och Hultsfreds kommun den 6-8 augusti.

– Det ser jag verklIgen fram emot. Det ska bli otroligt kul, säger Ludvig.