KLART: Han återvänder till Södra Vi IF – redo inför dagens match

Inför dagens svåra bortamatch mot Ruda IF presenterar division 5-klubben Södra Vi IF ett nyförvärv till truppen. Det handlar om Daniel Johansson som är tillbaka i den blåvita dressen.

Daniel Johansson var med och bidrog till att Södra Vi IF tog klivet upp i division 5 under 2018 och kvalade mot division 4 både 2019 och 2020. Han lämnade därefter för spel i moderklubben Gullringens GoIF 2021 och 2022, spelade i SVIF 2023 och representerade Frödinge/Brantestad 2024 och 2025. Nu är han alltså tillbaka i SVIF och kommer finnas med redan i eftermiddagens match. Det skriver klubben på sin Facebooksida på lördagen.

– Jag tycker att det är passande då jag flyttar till Södra Vi i sommar, att bara behöva gå några hundra meter till träningen passar mig utmärkt och sen har jag alltid trivts i Södra Vi. Det är en bra förening med mycket trevligt folk runt om den. Jag har tagit en lång paus ifrån fotbollen men nu ser jag fram emot att komma tillbaka och hjälpa Södra Vi med det jag kan, säger Daniel Johansson i inlägget på Facebook.

Södra VI IF:s sportsligt ansvarige, Ossian Mathiasson, gläds så klart åt nyförvärvet.

– Daniel är en rapp och ettrig spelare som är användbar på många olika positioner. Han blir viktig med sin inställning och hårda jobb ute på planen, säger han.