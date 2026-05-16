Föreningen testar nytt koncept – bjuder in till familjedag med barnaktiviteter

Det blir barn- och familjedag på Körsbärskullen i Pelarne under söndagen. Aktiviteter som hoppborg, discgolf, tramptraktorer och att klappa djurungar utlovas. Foto: Arkivbild

Våryra med mängder av aktiviteter för barn och familjer bjuder Körsbärskullens ekonomiska förening i Pelarne in till på söndag. I stället för sin traditionsenliga vårmarknad väljer föreningen i år att satsa på en dag med särskilt fokus på barn. – Vi ville göra något för bygdens familjer, säger Caroline Hemmingsson, en av föreningens eldsjälar.

Vår- och höstmarknaderna som sedan några år tillbaka arrangeras av Körsbärskullens ekonomiska förening i Pelarne brukar vara populära tillställningar med mängder av besökare. Trots succén är föreningen bakom satsningen inte rädda för att ändra på ett lyckat koncept. I helgen bjuder de in till Våryra och familjedag i stället för marknad.

– Vi kände att vi ville göra något för bygdens familjer, och framför allt barnen. Lite som Barnens dag i Locknevi som brukar vara väldigt uppskattat varje höst, säger Caroline Hemmingsson.

Den som sett fram emot marknad behöver dock inte bli besviken, för det kommer finnas lite av varje till försäljning under dagen i alla fall.

– Vi riktar oss framför allt till barn och familj med hoppborg och discgolf, tipspromenad tramptraktorer och skytte. Men det blir också lite lokalt hantverk och mathantverk till försäljning.

Klappa lamm och kaniner

En höjdpunkt under vår- och höstmarknaderna brukar vara att få träffa och klappa på olika djur. Till våryran utlovas flasklamm och kaniner.

– Vi kommer ha dit jättetrevliga flasklamm från Hjorted. De är otroligt tama, knä-tama!

Förutom hoppborgen är de festa aktiviteterna gratis under dagen, och föreningen hoppas att många familjer hittar till Pelarne gamla skola under dagen.

– Vi hoppas på lagom bra väder, och att besökarna ska trivas. Blir det dåligt väder så kör vi hoppborgen i gympasalen.

Under dagen kommer det finnas korv och våfflor till försäljning, och Körsbärskullens loppis håller öppet. För den som sett fram emot en regelrätt marknad kommer Caroline med lugnande besked:

– Till hösten blir det traditionell marknad igen!