Viktig utbildningsplats bjöd in till firande: "Helt fantastisk verksamhet"

Det bjöds på tårta efter att flera talare gjort nedslag i både nutid, dåtid och framtid på Campus Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Sara Olsson, Åsa Lundgren, Simone Verhoek och Lisa Knutsson jobbar tillsammans på Campus Vimmerby som bjöd in till 30-årskalas med tal, bubbel, snittar och tårta på onsdagseftermiddagen. Foto: Ossian Mathiasson

Campus Vimmerby fyller 30 år i år. Det firades med flera talare, bubbel, snittar och tårta på onsdagseftermiddagen. – Många gånger jobbar man här och nu och glömmer bort varför vi gör det vi gör, säger campuschefen Sara Olsson.

På onsdagen bjöd Campus Vimmerby in till 30-årskalas. Besökarna fick lyssna till flera talare som berättade om vikten av ett lokalt campus och gjorde nedslag i både dåtid, nutid och framtid.

Lisa Knutsson, kommunikatör på Campus Vimmerby, höll i trådarna och uttryckte sin tacksamhet och glädje för att besökarna ville vara med i firandet.

– Vi som jobbar här tycker att det är en helt fantastisk verksamhet. Med relativt enkla medel har vi sedan vi startade som högskolecentrum 1996 utbildat hundratals och åter hundratals personer till grundlärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialpedagoger, redovisningsekonomer, automationsingenjörer, webbmasters och så vidare. Många, många hundratal till är alla de poliser, farmaceuter, fastighetsmäklare och ekonomer som får en enklare och billigare studietid genom att de skriver sina tentor här hos oss, säger Lisa Knutsson.

"Hindrar kompetensflykt"

Hon berättar vidare att Campus Vimmerby har sett till att många personer valt att både stanna kvar och flytta till kommunen.

– Vi utvecklar inte bara vår egen kommunala organisation med rätt kompetens utan även det privata näringslivet och framför allt ger vi personer, som inte vill eller kan studera under några andra former, chansen att studera här. Det är möjligt tack vare alla som genom åren har jobbat hårt och dedikerat för verksamheten, men också tack vare att vi har en kommun som tycker att det är viktigt och som har valt att satsa på ett campus, säger Lisa Knutsson.

Kommunchefen Ola Karlsson var en av talarna och satte, sett ur ett kommunperspektiv, ord på varför ett campus fyller en viktig funktion i Vimmerby.

– På en mindre ort och i en mindre kommun är ett lokalt Campus otroligt viktigt, säger Ola Karlsson.

Han refererade därefter till ett tidigare dokument med en vision och en verksamhetsidé för Campus Vimmerby.

– Oavsett var du bor eller var du befinner sig i livet ska du ha möjlighet till vidare studier och kompetensutveckling. Att flytta för att plugga är av olika anledningar inte ett alternativ för alla. Vi anser inte att din geografiska plats ska vara det som hindrar dig från högre utbildning. Därför erbjuder Campus Vimmerby högskole- och universitetsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser på plats i Vimmerby. Vi strävar efter att tillgängliggöra högre utbildning för våra kommuninvånare. Det ska finnas möjlighet att fortsatt bo kvar på hemorten utan att för den ge upp drömmen om utbildning och framtida arbete. Det säger ganska väl det som är en stor del till varför vårt campus här i Vimmerby är så viktigt för oss. Det hindrar kompetensflykt och det får människor att kunna stanna kvar och möjliggöra högre utbildning, säger Ola Karlsson.

"Skulle vilja tjoa, hoppa och jubla"

Helena Fag från TUC Yrkeshögskola, en uppskattad och viktig samverkanspartner för Campus Vimmerby, rapporterade om sin verksamhet. Jerry Engström, tidigare campuschef på Campus Västervik, berättade om Campus Vimmerbys resa tillsammans med Sara Olsson, campuschef på Campus Vimmerby.

– 30 år. Det skulle vilja tjoa, hoppa och jubla. Jag ska inte göra det, men jag skulle vilja höja mitt glas och skåla för kommande 30 år på Campus Vimmerby, säger Jerry Engström.

Sara Olsson uppskattar upplägget på Campus Vimmerbys 30-årskalas.

– De som pratade gav lite olika perspektiv så att de som lyssnade fick ett sammanhang på Campus, både nu och då och med samarbetspartners. Många gånger jobbar man här och nu och glömmer bort varför vi gör det vi gör. Min förhoppning var att alla skulle känna att man visste lite mer om Campus än vad man visste innan, säger Sara Olsson.

"Bra och fin stund"

Sara Olsson upplever att allt fler ungdomar väljer att stanna kvar på hemmaplan efter att man har tagit studenten.

– Tittar man på unga i dag är det väldigt många som stannar kvar och tittar man på ett gemensamt ord som kännetecknar unga som Ungdomsbarometern har redovisat är det familjekär. Man vill gärna stanna och vara nära sin familj och då tänker jag att Campus kanske är viktigare än vad vi tror. Vi ska vara glada att vi har en bra grund att stå på för att utveckla det vidare, säger Sara Olsson.

Vad är viktigt för er för att fortsätta vara en attraktiv utbildningsplats?

– Det handlar om att kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas och om man har planer på att fortsätta stanna i Vimmerby är det viktigt att det finns jobb efteråt. Det är väl därför vi verkligen försöker se till att det finns företag som de kan jobba på och som är kopplade till utbildningen.

30-årskalaset rundades av med tårta och mingel i Campus lokaler.

– Vi kanske inte alltid är så bra på att stanna upp i vår vardag och fokusera på varför vi gör det vi gör. Det här är ett sånt tillfälle och jag tycker att det blev en bra och fin stund.