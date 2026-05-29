Nytt system vid fara ska varna via mobilen – så låter det

Så här ser ett SE-Alert ut på skärmen i mobilen. Tänkt att komplettera bland annat varningssignalen Hesa Fredrik. Foto: Myndigheten för civilt försvar/MostPhotos

NYHETER 29 maj 2026 19.00

Med erfarenheter dragna från Ukraina får Sverige ett nytt varningssystem till sommaren. Vid fara ska ett VMA kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på bara ett par sekunder för att varna och informera vid olyckor, kriser och ytterst vid krig.

Det här systemet, som har namnet SE-Alert, ska komplettera befintliga kanaler för VMA, alltså ”Viktigt meddelande till allmänheten”, som radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. 

Ett VMA når då alla kompatibla mobiltelefoner som befinner sig inom området, oavsett mobiloperatör, och utan att mottagaren behöver installera någon app eller registrera sitt telefonnummer. 

Når ut snabbt

Vid en pressträff i förra veckan sa Carl-Oskar Bohlin, (M) minister för civilt försvar, att det är ett nytt sätt att varna befolkningen för akut, överhängande fara. 

– Det är en ny, tillkommande förmåga i det civila försvaret och det är med erfarenheter dragna från Ukraina, sa han.

Egentligen ända sedan starten av den fullskaliga invasionen av Ukraina har man haft en god förmåga att snabbt nå ut med varningsmeddelanden till befolkningen på ett sätt som gör att man har möjlighet att söka skydd, enligt Bohlin.

Ljudet liknar inget annat

Ljudet låter inte som någonting annat, utan det skiljer sig från sms eller pushnotiser, och kommer därför vara svårt att missa. Systemet ska implementeras den 1 juli och redan på måndagen började en omfattande informationskampanj. 

Liknande system finns i många andra länder och har stått högt på önskelistan hos både Carl-Oskar Bohlin och Myndigheten för civilt försvar.

19.25 in i det här klippet kan du lyssna på ljudet: 

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

