Prislappen högst oklar – nu har kommunen gått ut med upphandling för jätteprojektet

Kommunen har nu gått ut med upphandlingen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble. Det uppskattade värdet ligger på 290 miljoner kronor. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Stefan Härnström

Vimmerby kommun ändrade sig och bestämde sig för en jättesatsning på ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble under förra året. Nu har man gått ut med upphandlingen och uppskattar värdet till 290 miljoner kronor. – Jag hoppas på lägre såklart, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det har verkligen varit fram och tillbaka kring jättesatsningen på ett nytt äldreboende ute i Nybble. Från den allra första början var tanken att bygga både en förskola och ett vård- och omsorgsboende där.

På grund av ekonomin backade kommunen och pausade just vård- och omsorgsboenden. Med tanke på den demografiska utvecklingen var det kanske inte rätt, men nu har kommunen tagit beslut om att sätta fart på projektet igen.

I december förra året tog man ett igångsättningsbeslut för det nya vård- och omsorgsboendet. Det har dock dröjt innan upphandlingen har kommit ut på marknaden, men det har skett nu i maj månad.

– Dels handlar det om att det är en stor investering och dels om att det krävs ett gigantiskt underlag. Mycket av detta var färdigt när jag kom in, men sedan har en del lagkrav förändrats och det har kommit mycket nytt kring välfärdsteknik och digital teknik. Vi fick ta en ny remissrunda på det och se över så att det fortfarande är 2026 års standard som gäller. Det har tagit fram tills nu att få klart underlaget, men nu har man lämnat klartecken, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Förhoppningen från kommunen är att kunna välja en leverantör och ta ett så kallat tilldelningsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

– Det känns väldigt ba att vi har kommit så här långt och det blir på det första sammanträdet vi har efter sommaren. Upphandlingen kommer ligga ute ett bra tag och det rör sig ju om en stor investering. Jag har precis träffat kommunala pensionärsrådet och informerat om detta och det är skönt. De funderar och oroar sig för att det inte finns tillräckligt med vård- och omsorgsplatser.

Uppskattade värdet: 290 miljoner

Kommunen kan inte säga vad kostnaden blir förrän man valt ut en leverantör och sett alla anbud. Sannolikt lär projektet dock bli dyrare än tanken var i den förra svängen.

Det uppskattade värdet i det kommunen gått ut med ligger på 290 miljoner kronor.

– Det är rimligt att tro att en byggnation i den här storleken hamnar där, men jag hoppas på lägre såklart. Det som tillkommit är bland annat välfärdsteknik och så vidare. Vi har även flyttat någon vägg och det handlar om att maximera användningsområdet. Eftersom det är en upphandling vill jag inte spekulera kring prislappen, utan nu får vi se hur buden ser ut och så får processen ha sin gång.

Men ni har inget tak?

– Vi måste göra det här. Vi har precis fått uppdaterade siffror på hur många brukare med beslut som står i kö. Det är 31 i kö, det är den senaste siffran. Så vi måste göra något åt det här. Det är trångbott som det är och likaså med korttidsplatster. Kastanjen blir viktig och den upphandlingen är också på gång ut.

Annons:

"Borde verkligen vara många"

Trots allt har fördröjts en aning den här våren hyser Eva Kindstrand Ströberg (S) fortsatt samma förhoppningar vad gäller tidsplanen.

– Det hänger på en massa saker som är över min kunskap och processen ska ha sin gång. När tilldelningsbeslutet är taget ska företaget som får jobbet börja med sitt, men jag har fortfarande en förhoppning om att jag och Eva (Berglund, socialnämndens ordförande, reds.anm) ska kunna sätta spaden i backen under hösten. Den förhoppningen kvarstår.

När räknar ni med att det ska stå färdigt?

– Det är många steg, men det lär handla om ett och ett halvt till två år innan det blir inflyttning. Sommaren, eller kanske hösten, 2028.

Vad tror du om intresset för att bygga det här boendet?

– Det borde verkligen vara många. Det kommer bli en fantastisk byggnad och är en fin miljö. Vi håller tummarna för att det blir ett stort intresse.

På vård- och omsorgsboendet i Nybble ska det också bli ett tillagningskök och totalt kommer det bli 54 platser på boendet.