Resultat från sista deltävlingen – här är lagen som går till final

Kristina Andersson, Johanna Rydstrand och Mathilda Svanberg ingick i laget som gav HBR en ny seger. Även Tunabygdens Hästsportklubb är klart för final. Foto: Privat

Hultsfredsbygdens Ridklubb och Tunabygdens Hästsportklubb är klara för final i lagtävlingen i dressyr.

Västerviksortens Ryttarförening stod värd för den tredje och sista deltävlingen i lagdressyren, division tre.

Det blev ytterligare en seger för Hultsfredsbygdens Ridklubb som därmed är klara för final ihop med Tunabygdens Hästsportklubb, som representerades av Valentina Karlsson, Jenny Lind, Jenny Ambrosiana och Maja Romanenko.

– Det blir final i Sävsjö den 14 juni, då möter vi och Tuna vinnarna från de andra zonerna. Så det blir sex lag sammanlagt i finalen, säger Maria Falk, tränare för HBR, som är väldigt nöjd med sitt lags resultat.

Resultat: 1) Hultsfredsbygdens Ridklubb, 197.666 procent, 2) Ridklubben Udden, 195.833, 3) Västerviksortens RF, 195.500, 4) Tunabygdens Hästsportklubb, 192.500, 5) Åkerbo och Mörbylånga kompislag, 188.666, 6) Gamleby Ridklubb, 185.334.

Placeringar individuellt:

Lätt B:1, ponny: 1) Alicia Stolt Arrhenius, på hästen Janine van de nieuwendijk, HBR, 74.464 procent, 2) Nike Lundwall Hedenlo, Nijebert´s Feiko, Oskarshamn, 66.071.

Lätt A:1, ponny: 1) Molly Rydberg, Mr Runhill, Ölands Ryttarförening, 64.167 procent.

Medelsvår B:1, häst: 1) Agneta Bertilsson, Kluzar, Växjöortens Fältrittklubb, 71.833, 2) Mia Sandell, Sir Coachelle, Bjärka-Säby Ryttarförening, 70.833, 3) Emma Erlandsson, Salome, VRB, 70.500, 4) Mimmi Sandvide, Myrstads Azarro, 69.500.

Medelsvår A:1: 1) Maja Persson, Mai Tai, HBR, 68.462, 2) Agneta Bertilsson, Kluzar, Växjö, 66.667.

Lätt B:2, häst: 1) Victoria Jacobi, Fortitude, Kalmar Hästsportklubb, 68.000, 2) Mathilda Svanberg, Proud Dolly, HBR, 66.833, 3) Sofie Brorsson Candia, Cotton Ztar, Västerviksortens Ryttarförening, 66.833, 4) Pia Rydberg, Malva, Udden, 66.333, 4) Nelly Liljegren, Cabatana, Åkerbo, 66.333, 6) Johanna Rydstrand, Pol Roger TM, HBR, 65.833, 7) Jenny Lind, Angel of North, Tuna, 65.667, 7) Lovisa Wejdmark, Chance, Norrby Ryttarsällskap.